Orbán Viktor a Fehér Házban: Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát

Orbán Viktor helyi idő szerint nem sokkal dél után megérkezett a Fehér Házba, majd nem sokkal később megtartotta közös sajtótájékoztatóját Donald Trumppal, ahol a két vezető sok témában kapott kérdéseket az újságíróktól.

Így érkezett meg Orbán Viktor a Fehér Házba

A magyar miniszterelnök érkezése előtt nem sokkal, helyi idő szerint 11.46 körül J. D. Vance amerikai elnököt már lehetett látni az élő közvetítésekben, amint megérkezett a Fehér Házba. Az erről készült rövid videórészlet alább megtekinthető:

🇺🇸 U.S. Vice President JD Vance arrived at the White House. He is expected to attend the Trump-Orbán meeting along with Secretary Rubio and other officials. pic.twitter.com/KEV0xDtDj0 — Crannofonix (@CrannofonixNews) November 7, 2025

Helyi idő szerint délután fél 1 körül a magyar miniszterelnök is megérkezett a Fehér Házba.

Az épület előtt személyesen Donald Trump fogadta Orbán Viktort, kezet ráztak egymással.

Mindez az alábbi videóban is megtekinthető:

NOW: Trump welcomes Hungary’s Orban to the White House. Trump calls Orban a „great leader.” pic.twitter.com/tv1aOJbYVv — Clash Report (@clashreport) November 7, 2025

A helyszínen tartózkodó újságírók több kérdést is feltettek. Ezek egyikére röviden válaszolva Donald Trump azt mondta: megfontolja, hogy Budapesten találkozik Vlagyimir Putyinnal. Nem sokkal később Orbán Viktorra mutatott, és azt mondta róla, hogy: „Nagy vezető.” Ezt követően bementek az épületbe és megkezdődött a tárgyalás.

„Az Egyesült Államok és Magyarország aranykora” – ezzel kezdődött a közös sajtótájékoztató

Nem sokkal az érkezés után Orbán Viktor és Donald Trump meg is kezdték a közös sajtótájékoztatójukat, ahol változatos témákban és meglehetősen kötetlen formában kaptak kérdéseket az újságíróktól.

Az amerikai elnök a sajtótájékoztató elején, egy kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a migráció mekkora problémát jelent Európában is, és ezzel kapcsolatban méltatta a magyar miniszterelnököt, akiről azt mondta: nagyon népszerű hazájában.

A magyar kormányfő ezután kifejezte örömét azzal kapcsolatban, hogy Trumppal ismét az Egyesült Államok elnökeként találkozhat a Fehér Házban. „Nagyon hálás vagyok a bilaterális kapcsolatok kijavításáért” – mondta Orbán Viktor, majd hozzáfűzte azt is:

„Most jó helyzetben vagyunk ahhoz, hogy egy új fejezetet nyissunk meg: az Egyesült Államok és Magyarország aranykorát”.

Hozzátette, hogy gazdasági, katonai és politikai együttműködésről is beszélnek majd az amerikai elnökkel. Rámutatott továbbá: Magyarország szomszédos Ukrajnával, ezért nagyon fontos kérdés számunkra a béketörekvésekhez való hozzájárulás.

Donald Trump elismerte, hogy nem egyszerű Magyarország helyzete az energiabeszerzéseknél, nem zárja ki a mentességet

„Igen, nagyon nehéz ez a kérdés” – ismerte el nem sokkal később Trump egy, az orosz olajbeszerzésekre vonatkozó kérdésnél. „Magyarország más helyzetben van ebben a tekintetben” – fűzte hozzá, utalva arra, hogy Magyarországnak nincs tengere, ami megnehezíti az ország helyzetét. Majd azt mondta: sok másik olyan európai ország is van, amely „évek óta vásárol orosz olajat”.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország kaphat-e mentességet az orosz olajbeszerzéseknél, Donald Trump azt mondta: „Megvizsgáljuk.”

„Orbán Viktor egy kiváló vezető” – mondta az Egyesült Államok elnöke a migrációval kapcsolatban

Orbán Viktor szintén azt hangsúlyozta, hogy nincs egyszerű megoldás erre a kérdésre. Megjegyezte: az energiabeszerzés nem politikai vagy ideológiai kérdésektől, hanem a földrajzi adottságoktól függ.

Trump ezután arról is beszélt, hogy Európa más országai hibát követtek el a migráció kérdésében.

„ Orbán Viktor azonban egy kiváló vezető, nem követte el ezt a hibát”

– mondta az amerikai elnök. Donald Trump később arról is beszélt: „nem túl magasak Magyarországon a bűnelkövetési ráták”, és ezt összefüggésbe hozta a migráció kérdésével.

A magyar kormányfő mindeközben arról beszélt, hogy mi vagyunk Európában az egyetlen ország, amely modern keresztény kormányként azonosítja magát, és hogy Magyarország egy sziget Európa „liberális óceánjában.”

Orbán Viktor szerint csoda lenne, ha Ukrajna nyerné a háborút; Trump leszögezte, hogy lesz békecsúcs Budapesten

Később a háborúra terelődött a szó, és Trump megismételte, hogy később döntenek a Putyinnal való találkozóról. Azt viszont hangsúlyozta, hogy a háborút le kell zárni.

Orbán Viktor ehhez hozzáfűzte: szerinte az egyetlen békepárti kormány az Egyesült Államok, és az európai vezetők még mindig nem a békét támogatják, mert ők még mindig Ukrajna győzelmében bíznak. Megjegyezte azt is: félreértés, hogy Ukrajna nyerhet a fronton.

E ponton Trump megkérdezte a miniszterelnököt arról, hogy: „Akkor szerinted Ukrajna nem nyerheti meg a háborút?”. Mire a magyar kormányfő azt válaszolta: „Csodák még történhetnek.”

Donald Trumpot arról is megkérdezték, hogy szerinte miért nem sikerült még lezárni a háborút. Válaszában azt mondta: azért nem, mert az orosz csapatok tovább is előrenyomulnak a fronton, és Vlagyimir Putyin egyelőre nem akarja leállítani a háborút. „Az alapvető vita arról szól, hogy ők még nem akarnak leállni” – mondta az amerikai elnök az oroszokról. De megjegyezte: bízik abban, hogy hamarosan sikerül áttörést elérni a béke érdekében. „Szerintem le fognak állni, szerintem ez nagy terhet ró Oroszországra, nyilvánvalóan mindkét országra” – mondta. „Látjuk azt is, hogy nyolc háborút lezártunk”, és most itt lehet az ideje az ukrajnai háború lezárásának is – tette hozzá Trump, majd utalt arra is, hogy valóban szeretné megtartani a budapesti békecsúcsot. Mint mondta, eddig azért nem akarta megrendezni a budapesti eseményt, mert nem érezte azt, hogy jelentős előrelépés történhetne.

Az amerikai elnök megismételte azt a kijelentést is, hogy Oroszország soha nem támadta volna meg Ukrajnát, ha ő lett volna az elnök 2022-ben Joe Biden helyett. Orbán Vikor egyetértett vele, és azt mondta:

„nem is kérdés”, hogy ha Trump lett volna az amerikai elnök, akkor most „nem lenne háború”.

Donald Trump azt is mondta, hogy ő és Orbán Viktor „egyetértenek abban, hogy a háború véget fog érni”. A miniszterelnök pedig azt mondta a riportereknek: „Van néhány ötlete” arra vonatkozóan, hogy miként lehetne elérni a békét, és ezeket ma bemutatja Trumpnak is.

Orbán Viktort támogatja Magyar Péter ellen – közölte az amerikai elnök

Donald Trump egy kérdésre válaszolva azt is elmondta:

„nem ismeri” Orbán Viktor magyarországi kihívóját (vagyis Magyar Pétert), de a miniszterelnököt fogja támogatni a 2026-os választáson.

Mint mondta, bízik abban, hogy a magyar miniszterelnök jól fog szerepelni a választáson, és kiemelte azt is, hogy nagyon jó volt az utóbbi hónapokban a gazdasági együttműködés az Egyesült Államok és Magyarország között. Hozzáfűzte: szerinte a magyaroknak nincs okuk arra, hogy ezen változtassanak, miközben ennyire sok amerikai befektetés érkezik az országba.

Ez lesz a folytatás a sajtótájékoztató után

Nem sokkal később a sajtótájékoztató véget ért, és a megbeszélések ezután már zárt ajtók mögött folytatódnak.

A következő programpont az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök közös munkaebéde.

Ezen magyar részről Orbán Viktor miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Lázár János építési és közlekedésügyi miniszter, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, Máté János sajtófőnök, valamint Bíró Marcell, a kormányfő nemzetbiztonsági főtanácsadója vesz részt. Az amerikaiak részéről Donald Trump amerikai elnök mellett J.D. Vance alelnök, Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter, valamint Scott Bessent pénzügyminiszter ül majd asztalhoz – írta az Index.

A következő órákban további fejlemények várhatóak Washingtonból – ezekről majd egy külön cikkben számolunk be.

A közös sajtótájékoztatót a hirado.hu Facebook-oldalán is élőben lehetett követni, a videó alább megtekinthető:

Kiemelt kép: Orbán Viktor és Donald Trump sajtótájékoztatója november 7-én a Fehér Házban. Forrás: Getty Images.