Feloldotta a brit kormány a szíriai elnökkel szembeni szankciókat

Feloldotta pénteken a brit kormány a szíriai elnökkel szembeni szankciókat, miután előző nap az ENSZ Biztonsági Tanácsa is hasonló döntést hozott.

A brit külügyminisztérium közölte, hogy levette az Iszlám Állam és az al-Kaida terrorszervezetekkel kapcsolatban álló személyek és szervezetek listájáról Ahmed es-Saraa ügyvezető szíriai államfőt és Anasz Kattab belügyminisztert is.

Az intézkedés által megszűntek a két politikussal szembeni brit szankciók, amelyek egyebek mellett beutazási tilalommal és pénzügyi szolgáltatások igénybevételének tilalmával sújtották a szíriai vezetőket.

London a múlt hónap végén a volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad rezsimjét megdöntő, Ahmed es-Saraa vezette szíriai lázadó mozgalmat, a Levantei Felszabadítási Szervezetet (Hajat Tahrír as-Sám, HTS) is levette a Nagy-Britanniában terrorszervezetként nyilvántartott és szankcionált csoportok listájáról.

A brit kormány a 2000-ben kelt terrorizmusellenes törvény alapján 2012-ben nyilvánította terrorszervezetnek a HTS-t és betiltotta a csoport nagy-britanniai tevékenységét, azzal az indokkal, hogy a szerveződés a múltban együttműködött az al-Kaida terrorhálózattal. A HTS azonban 2016-ban megszakította kapcsolatait az al-Kaidával. A brit terrorellenes törvény alapján bűncselekménynek számít, ha valaki a tilalmi listán szereplő csoportok valamelyikének tagja, vagy aktívan támogatja tevékenységüket. E bűncselekmények elkövetőire 14 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki.

A HTS betiltásának feloldásával és a szervezetet vezető szíriai elnök elleni szankciók törlésével azonban mindez már nem vonatkozik a szíriai csoportra és az államfőre sem.

A listán továbbra is szereplő 83 csoport között van a Gázai övezetet uraló radikális iszlamista Hamász, a Palestine Action nevű brit palesztinpárti szervezet, az Iránnal szövetséges Hezbollah libanoni síita milícia, az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet, valamint az orosz Wagner zsoldoscsoport.

London júliusban újította fel hivatalos diplomáciai kapcsolatait Szíriával, de már tavasszal feloldott számos olyan szankciót, amelyeket szíriai szervezetekre – köztük a szíriai jegybankra és a szíriai nemzeti légitársaságra (Syrian Arab Airlines), valamint energiaipari vállalatokra – rótt ki az Aszad-rezsim idején.

Kiemelt kép: Ahmed es-Saraa ideiglenes szíriai elnök a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón az ankarai elnöki palotában 2025. február 4-én (Fotó: MTI/EPA/Necati Savas)