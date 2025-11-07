Donald Trump elárulta Csuhaj Ildikónak, a közmédia munkatársának kérdésére válaszolva, hogy megtartják-e a békecsúcsot Budapesten

Csuhaj Ildikó, a közmédia munkatársa, az M5 csatorna vezető szerkesztője is egyike volt azoknak az újságíróknak, akik kérdéseket tehettek fel Orbán Viktor és Donald Trump közös fehér házi sajtótájékoztatóján. Az amerikai elnök válaszából kiderült, hogy mindenképp Magyarországon szeretné megtartani a békecsúcsot.

Csuhaj Ildikó az eseményen arról kérdezte Donald Trumpot: „Elnök Úr, számíthatunk arra, hogy Budapesten még az idén tartanak békecsúcsot? Mit gondol?”

Donald Trump a közmédia munkatársának kérdésére úgy válaszolt:

„Úgy érti, Magyarországon? Szeretném Magyarországon, Budapesten megtartani.”

Majd hozzátette: mostanáig azért nem tartották meg a békecsúcsot, mert úgy gondolta, „hogy semmi jelentős nem történne” rajta.

„De ha lesz, akkor azt szeretném, hogy Budapesten legyen, igen”

– szögezte le Donald Trump a közmédia riporterének válaszolva.

Kettejük párbeszéde alább meg is tekinthető:

„Nagyon erős vezető Orbán Viktor miniszterelnök úr” – mondta egy másik kérdésre válaszolva az amerikai elnök

Egy másik magyar újságírónő arról kérdezte az amerikai elnököt a sajtótájékoztatón: „Sokan nemcsak két ország találkozójaként tekintik ezt a mai megbeszélést, hanem egyfajta szimbólumként is, a konzervatív erők találkozójának szimbólumaként, és érdekelne, hogy hogyan látják Európa jövőjét ebben a tekintetben, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr felszólal, kiállt Brüsszel ellen?”

Donald Trump úgy kezdte válaszát: „Ha jól sejtem, Magyarországról érkezik a kérdező.” Majd – mikor megerősítést kapott a jelenlévőktől – azzal folytatta:

„Igen, így van, és azt szeretném megerősíteni, hogy kiváló, nagyon erős vezető Orbán Viktor miniszterelnök úr.”

Az amerikai elnök hozzátette: „Hogyha megnézzük Európát, akkor látjuk, hogy súlyos hibákat követtek el a bevándorlás tekintetében, ő pedig, a miniszterelnök úr, nem követett el ilyen hibát. Mindenki tiszteli, néhányan kedvelik. Én azt kell, hogy mondjam, hogy kedvelem és tisztelem is. Magyarországot azt gondolom, hogy jól vezetik, és éppen ezért lesz szerintem nagyon sikeres a következő választáson is.”

Orbán Viktor pedig – szintén a kérdésre reagálva – azt mondta: „Mi vagyunk az egyetlen olyan kormány Európában, amely egy modern keresztény kormánynak tartja magát. Minden más kormány baloldali, liberális kormány Európában. 2010 óta éppen ezért valami mást próbálunk csinálni, mint ők, filozófiai szinten is és gyakorlati szinten is, ahogy az elnök úr említette a migrációval kapcsolatban. Éppen ezért egy egészen különleges, egyedülálló sziget vagyunk Európa liberális óceánjában.”

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (j) és Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatója a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.