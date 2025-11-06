Sorkatonaság Németországban: a legnagyobb ifjúsági szervezet elutasította a tervezetet

A Német Szövetségi Ifjúsági Tanács elutasítja a kötelező katonai szolgálat ötletét – közölte a szervezet elnöke, Daniela Broda.

Mint korábban írtuk, a német törvényhozás (Bundestag) elé került egy olyan törvényjavaslat, amely a kezdeti lépés lenne a sorkatonaság felé. Német tisztségviselők azóta több alkalommal is beszéltek arról, hogy szerintük miért lenne fontos lépés a sorkatonaság újbóli bevezetése.

A tervezett katonai szolgálati törvényről hétfőn tartanak meghallgatást a Bundestagban: ezen részt vesz a Német Szövetségi Ifjúsági Tanács elnöke, Daniela Broda is. Az ifjúsági szervezet vezetője azonban már most egyértelművé tette, hogy nem támogatja az ötletet.

„A fiatalok jelentősen hozzájárulnak a közjóhoz – ifjúsági szervezetekben, önkéntes szolgálatokban, mentőszervezetekben vagy kezdeményezésekben. Már ma is felelősséget vállalnak a társadalomért, anélkül, hogy erre köteleznék őket. A fiatalok nem »tartoznak« a társadalomnak csak azért, mert fiatalok” – nyilatkozta a rnd.de szerint Broda. Továbbá azt is megjegyezte, hogy egy előremutató biztonsági architektúra „nem a rövid távú toborzási kvótákra vagy az elavult struktúrák újjáélesztésére összpontosít, hanem a jövőbiztos és ellenálló rendszerek fejlesztésére”.

„A Német Szövetségi Ifjúsági Tanács álláspontja szerint a jelenlegi törvénytervezet nem felel meg a modern, generációs szempontból megfelelő biztonsági struktúra követelményeinek. Bár a tervezet hangsúlyozza az önkéntes részvételt, a politikai indokok és megfogalmazások – például a fiatalabb generációk »rendelkezésre állása« tekintetében – azt mutatják, hogy valójában kötelező struktúrát készítenek elő”

– fogalmazott Daniel Broda, hozzáfűzve azt is: „Ez az ellentmondás és az ebből fakadó bizonytalanság a fiatalok személyes élettervezésében aláássa a bizalmat. Az a benyomás alakul ki, hogy az állami tervezés biztonságát előbbre valónak tartják az egyéni önrendelkezésnél – egy olyan életszakaszban, amelyet már eleve nagy társadalmi és személyes nyomás jellemez.”

Mint arra felhívta a figyelmet, a mai fiatalok továbbra is viselik a koronavírus-járvány következményeit, amely súlyosan korlátozta oktatási és fejlődési lehetőségeiket; mindeközben a pszichológiai stressz és a jövővel kapcsolatos aggodalmak fokozódnak, mert a globális válságok, az éghajlatváltozás és a gazdasági fejlemények további instabilitást okoznak. Ebben a helyzetben pedig a kormányzati beavatkozás az egyéni életdöntésekbe még nehezebbé teszi a helyzetet.

A kormánykoalíciós pártjai, a CDU/CSU és az SPD jelenleg tárgyalnak a törvény pontos részleteiről, amely január 1-jén lépne hatályba.

Leginkább azt a kérdést vitatják, hogy milyen körülmények között és milyen formában lenne alkalmazható a szolgálati kötelezettség.

Kiemelt kép: német katonák menetelnek a NATO keleti szárnya védelmét erõsítõ 45. német páncélos dandár szolgálatba helyezési ünnepségén Vilniusban 2025. május 22-én. A mintegy ötezres létszámúnak tervezett német egység 2025. április 1-jén alakult meg, és a teljes harcképességét várhatóan 2027-re éri el. MTI/EPA/Toms Kalnins.