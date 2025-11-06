Orbán Viktor elindult Washingtonba a történelmi csúcstalálkozóra

A miniszterelnök a Facebook-oldalán közölte, hogy úton van az Egyesült Államokba, ahol Donald Trumppal találkozik.

„Trump elnök újraválasztása óta új perspektívák nyíltak a magyar-amerikai kapcsolatokban. Az idei év első tíz hónapja volt az első szakasz, ahol helyrehoztuk mindazt, amit a Biden-adminisztráció alatt elszenvedett Magyarország és a magyar-amerikai kapcsolatok. A politikai alapú szankciók eltűntek, a Magyarországot támadó NGO-k amerikai támogatása megszűnt, és újra vízummentesen utazhatunk az Egyesült Államokba. Az első szakasz ezzel tehát lezárult” – kezdte posztját a miniszterelnök, majd azt írta:

„Ma azért utazunk Washingtonba, hogy Trump elnökkel új fejezetet nyissunk a magyar-amerikai kapcsolatokban. A célunk egy stratégiai együttműködés kialakítása, amely magában foglalja az energetikai kapcsolatokat, a befektetéseket, a védelmi együttműködést és az orosz-ukrán háború utáni világról való egyeztetést. Olyan megállapodáson dolgozunk, amely kölcsönös előnyökön alapul, és minden magyar ember javát szolgálja.”

„Irány Washington! Munkára fel!” – zárta a posztot Orbán Viktor, aki a fotó mellett több videót is közzétett a 24 órán át elérhető Facebook-storyk közt.

Az Index információi szerint

a magyar kormányfő gépe csütörtök reggel, 8 óra után indult el az Egyesült Államokba.

A repülőn Váradi József, a Wizz Air ügyvezető igazgatója köszöntötte a delegációt és kívánt sikeres tárgyalásokat.

Az amerikai elnök és a magyar kormányfő közti találkozó jelentőségéről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Kiemelt kép: Facebook.com/Orbán Viktor.