Szijjártó Péter bejelentette: Orbán Viktor már csütörtökön elutazik, Wizz Air-géppel megy az Egyesült Államokba

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kora délután a miniszterelnök hivatalában tartott sajtótájékoztatót, amelyen elmondta a legfontosabb tudnivalókat Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor miniszterelnök pénteki találkozójáról. Közlése szerint a csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés lesz.

A sajtótájékoztatón – amelyet az M1 is élőben közvetített – Szijjártó Péter többek közt arról beszélt: ez lesz a hatodik hivatalos találkozója a két vezetőnek (az elsőre még 2019-ben került sor), de ettől eltekintve is folyamatosan kapcsolatban állnak egymással, telefonon egyeztetnek a fontosabb fejleményekkel kapcsolatban.

Mint mondta, az amerikaiak „különleges tisztelettel és barátsággal” viszonyulnak Magyarországhoz, és ez látszik például abból is a döntésből is, hogy a magyar delegációt a Blair House-ban, vagyis az Egyesült Államok hivatalos állami vendégszállójában fogják elszállásolni.

A külügyminiszter beszélt arról, hogy az Orbán-Trump tárgyalás hangsúlyos témája lesz az ukrajnai békekötés is. Mint mondta, a magyar kormány támogatja Donald Trump törekvéseit, és azt várja el az európai politikusoktól, hogy ne aknázzák alá az amerikai elnök kezdeményezését.

„Magyarország készen áll arra, hogy amennyiben az amerikai-orosz előkészítő munkálatok sikeresek lesznek, akkor otthon adjunk a budapesti békecsúcsnak”

– tette hozzá Szijjártó Péter.

Orbán Viktor a Wizz Airrel megy Amerikába

A külügyi tárca vezetője arról is beszélt, hogy az amerikai-magyar találkozó másik fontos témája a gazdasági kérdések, az új beruházások lesznek (erről bővebben írtunk már ebben a cikkben is). Közlése szerint az ülésen egy nagy gazdasági és energia-együttműködési csomag is terítéken lesz, amelynek előkészítésén az utóbbi hetekben sokat dolgoztak a felek.

Majd hozzátette azt is, hogy:

a miniszterelnöki delegáció a Wizz Air repülőgépével repül az Egyesült Államokba.

„Egy nagy delegáció utazik, a miniszterelnököt a kormány több tagja is elkíséri ”– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a miniszterek mellett több nagyvállalat vezetője, újságíró, és kutatóműhely-vezető is velük utazik.

„Béketeremtés Ukrajnában, és egy nagy gazdasági és energia-együttműködési megállapodás. Ez tehát a két legfontosabb napirend pontja” a tárgyalásnak – összegezte a miniszter végül.

„Mi Magyarországon három és fél éve képviseljük a békepárti álláspontot”

Az MTI szemléje szerint a miniszter a sajtótájékoztatón arra is rámutatott, hogy Orbán és Trump személyében a globális békepárti többség két fontos vezetője találkozik egymással, ami Magyarország számára azért különösen fontos, mert hazánk immár három és fél éve él az ukrajnai háború szomszédságában, márpedig ennek lezárására ma egyedül Donald Trump jelenti a reményt.

„Mi Magyarországon három és fél éve képviseljük a békepárti álláspontot, három és fél éve támadnak minket elképesztő módon, három és fél éve gyaláznak minket Európában ezért a pozíciónkért, ezért különösképpen támogatjuk Donald Trump békeerőfeszítéseit, és azt várjuk el az európai politikusoktól, hogy ne aknázzák alá ezeket a béketörekvéseket” – mondta erről.

A két ország közti gazdasági megállapodásokkal kapcsolatban hangsúlyozta: ez nagyban hozzájárulna Magyarország hosszú távú energiabiztonságának garantálásához és ahhoz, hogy további modern, sok munkahelyet teremtő beruházások érkezhessenek hazánkba, aminek a stabil pénzügyi hátterét is meg kívánják teremteni. Ez jelenti a három alappillérét annak a nagy gazdasági és energia-együttműködési megállapodásnak, amelynek előkészítésén az elmúlt időszakban sokat dolgoztunk – jegyezte meg.

A miniszter végül arra emlékeztetett, hogy Donald Trump január 20-i hivatalba lépésével beköszöntött a magyar-amerikai kapcsolatok aranykora, ami hatalmas váltás a korábbi négy évhez képest, amikor is a Joe Biden elnök vezette liberális kormányzat ellenségesen viszonyult Magyarországhoz. „A Biden-adminisztráció politikai bosszútól vezérelve hozott olyan intézkedéseket, amelyek károsak, veszélyesek voltak Magyarország szempontjából. Emlékezhetünk a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás felmondására. Emlékezhetünk arra, hogy Magyarországot kitették a vízummentes beutazás lehetőségéből. Emlékszünk arra, hogy politikai alapú szankciókat léptettek életbe, illetőleg emlékezhetünk arra is, hogy a Magyarország hosszú távú energiaellátásának biztonsága szempontjából kulcsfontosságú atomerőmű-beruházást Pakson fel kellett függeszteni” – sorolta.

„Donald Trump hivatalba lépésével azonban minden megváltozott. Az ellenséges hozzáállás helyett ma Washingtonban barátként tekintenek Magyarországra […]. Ennek gyakorlati hatásai máris érezhetőek, hiszen az amerikai kormány feloldotta a politikai alapú szankciókat, feloldotta azt a szankciót, amely gátolta a paksi atomerőmű további építését, visszahelyezték Magyarországot a vízummentes utazási programba, […] és az idei esztendőben eddig kilenc jelentős amerikai vállalati beruházás bejelentésére került sor, kis híján 100 milliárd forintos értékben”

– tette hozzá Szijjártó Péter.

A teljes sajtótájékoztató alább megtekinthető:

Szijjártó Péter sajtótájékoztatója az amerikai-magyar washingtoni találkozóról

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án.MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher