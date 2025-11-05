Karácsony Gergely gratulált a New York-i polgármester-választást megnyerő Zohran Mamdaninak

Zohran Mamdani, New York újonnan megválasztott polgármestere szembeszállt az oligarchákkal, Donald Trump amerikai elnökkel, a republikánus és a demokrata elittel is – írta Karácsony Gergely főpolgármester szerdán a Facebookon, gratulálva a demokrata színekben induló, szocialista politikusnak.

Milyen ismerős, amikor a központi hatalom megfenyegeti a neki nem tetsző jelöltet, hogy nem kap központi támogatást, és beáll egy másik „ellenzéki” jelölt mögé – jegyezte meg Karácsony Gergely a Facebook-posztjában.

A főpolgármester úgy fogalmazott:

„Mamdani, a maga 34 évével szembeszállt az oligarchákkal, Trumppal, a republikánus elittel és a demokrata elittel is, de nemcsak ez mesél a bátorságáról, hanem a programja is, ami szociális fordulatot ígér, új megközelítést hoz a lakhatási válságtól a közösségi közlekedésig, és a kiváltságosok helyett a többséget szolgálja.”

Ezért figyelte az egész világ ezt a választást, mert hatással lesz az amerikai politikára, és figyelik a nagyvárosok is, mert hatással lehet a városi politikákra is – tette hozzá a budapesti városvezető.

Karácsony Gergely azt írta: nagy szimpátiával figyeli, drukkolt a bátor baloldali jelöltnek, mostantól pedig még jobban drukkol Mamdani polgármesternek.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)