Békülés a vámháborúban: Kína barátságos lépést tett az Egyesült Államok irányába

Kína november 10-től egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat, de egy másik, 10 százalékos vámot továbbra is fönntart az amerikai árukkal szemben– jelentette be az Államtanács vámügyi bizottság szerdán a Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően.

A hivatalos megfogalmazás szerint

a november 10-től érvényes döntés bevezetését „a kínai-amerikai kereskedelmi és gazdasági konzultációk során elért konszenzus teszi lehetővé.”

Az ügy előzménye volt, hogy október 9-én a kínai kereskedelmi minisztérium két dokumentumot tett közzé a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportjának szigorúbb ellenőrzéséről. Október 10-én Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok további 100 százalékos vámokat vet ki a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezet be a szoftverekre, november 1-jétől vagy azt megelőzően. Az amerikai elnök egyben a Kínába irányuló más áruk, elsősorban repülőgép-alkatrészek szállításának esetleges korlátozására is figyelmeztetett.

Október 30-án, miután találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Donald Trump bejelentette: Kína beleegyezett abba, hogy korlátozás nélkül folytatja az Egyesült Államok ritkaföldfém-ellátását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án. MTI/AP/Mark Schiefelbein.