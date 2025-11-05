Békülés a vámháborúban: Kína barátságos lépést tett az Egyesült Államok irányába

A hivatalos megfogalmazás szerint
a november 10-től érvényes döntés bevezetését „a kínai-amerikai kereskedelmi és gazdasági konzultációk során elért konszenzus teszi lehetővé.”
Az ügy előzménye volt, hogy október 9-én a kínai kereskedelmi minisztérium két dokumentumot tett közzé a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportjának szigorúbb ellenőrzéséről. Október 10-én Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok további 100 százalékos vámokat vet ki a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezet be a szoftverekre, november 1-jétől vagy azt megelőzően. Az amerikai elnök egyben a Kínába irányuló más áruk, elsősorban repülőgép-alkatrészek szállításának esetleges korlátozására is figyelmeztetett.
Október 30-án, miután találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Donald Trump bejelentette: Kína beleegyezett abba, hogy korlátozás nélkül folytatja az Egyesült Államok ritkaföldfém-ellátását.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök kezet fog a Puszanban folytatott megbeszélésük kezdetén 2025. október 30-án. MTI/AP/Mark Schiefelbein.