Lemondott Valencia tartomány elnöke a tavalyi halálos áradások miatt

Lemondott posztjáról Carlos Mazón, a kelet-spanyolországi Valencia tartomány elnöke hétfőn, egy évvel a régióban 229 emberéletet követelő áradásokat követően.

„Itt az idő elismerni a személyes hibákat” – fogalmazott a politikus, hangsúlyozva, hogy ezekkel egész életében együtt fog élni.

A valenciai kormányzati palotában tett nyilatkozatában ismét bocsánatot kért a mulasztásokért, amelyek „nem politikai számításból, vagy rosszhiszeműségből történtek”.

Elismerte: „rendelkeznie kellett volna annyi politikai előrelátással”, hogy lemondja tervezett programjait, még ha a napközbeni időjárási előrejelzések alapján „elképzelhetetlen” volt a bekövetkezett tragédia.

Mint mondta, kormánya mindent megtett az elmúlt évben a károk helyreállítása és a jövőbeli tragédiák elkerülése érdekében, amelyhez hasonlóval szavai szerint még nem kellett szembenéznie tartományi vezetésnek Spanyolországban. „Segítséget kértünk és sosem kaptuk meg” – fogalmazott, bírálva a központi kormányt és a miniszterelnököt, akik „politikai stratégiából hagytak magunkra minket”.

Carlos Mazón beszélt arról, hogy az elmúlt évben voltak elviselhetetlen időszakok, nemcsak maga, hanem főként a családja számára, és, hogy „brutális kampány” zajlott ellene, gyilkosnak nevezték és hazugságokat terjesztettek róla, azért, hogy „elfedjék a kormányzati ügynökségek” fiaskóit. „Tudom, hogy a következő elnök képes lesz folytatni a helyreállítást, és talán épp az én távozásom teszi lehetővé, hogy a tragédiát a kellő objektivitással kezeljük” – jelentette ki.

A tavaly október 29-én bekövetkezett természeti katasztrófában a rendkívüli időjárás soha nem látott mértékű pusztítást okozott, sokan mindenüket elveszítették, amikor a sarat, hordalékot magával sodró árvíz betört a házakba, üzlethelyiségekbe, miközben autókat ragadott magával és mezőgazdasági termőterületeket árasztott el. Az özönvízszerű esőzések következtében kialakult villámárvizek miatt Valenciában 229-en vesztették életüket, a szomszédos Kasztília-La Manchában heten, Andalúziában egy ember halt meg.

Az elmúlt egy évben rendszeresek volta a tüntetések Valenciában, amelyeken személyi felelősségre vonást, a tartományi elnök lemondását követelték amiatt, mert a regionális hatóságok nem figyelmeztették időben a lakosságot a heves esőzések jelentette veszélyre, annak ellenére, hogy a meteorológiai szolgálat aznap reggel a legmagasabb riasztási fokozatot adta ki.

Múlt szerdán, a tragédia áldozatainak tiszteletére rendezett állami megemlékezésen több hozzátartozó is hangosan bírálta a jelenlévő Carlos Mazónt. „Gyilkos, patkány, gyáva” – kiabálták felé.

Korábban arra kérték a szervezőket, hogy a politikus ne vegyen részt a rendezvényen.

A szerencsétlenség körülményeinek kivizsgálására és a felelősség megállapítására bírósági eljárás indult, az ügyben eddig két gyanúsított van, Salomé Pradas, a tartományi kormány volt belügyi tanácsosa és helyettese Emilio Argüeso. A bíróság hétfőn hallgatja meg Maribel Vilaplana újságíró vallomását, aki munkaebéden vett részt Carlos Mazónnal, amikor a tragédia bekövetkezett. Az elnök lemondásakor nem jelentette be előrehozott regionális választások kiírását, így a tartomány új vezetőjét a parlament választja majd meg.

Kiemelt kép: Carlos Mazón, a kelet-spanyolországi Valencia tartomány elnöke sajtótájékoztatót tart Valenciában 2025. november 3-án, amelyen bejelentette lemondását. Mazón, a régió sokat támadott elnöke, engedve az általános felháborodásnak és a politikai nyomásnak távozik a posztjáról. Döntésének oka az volt, hogy kritikusai szerint nem tudta kezelni az egy éve a térségre zúduló, 229 ember életét követelő áradásokat. MTI/EPA/EFE/Biel Alino.