Lefőtt a Nespresso: már George Clooney is hülyeségnek tartja Joe Biden lecserélését Kamala Harrisre

2025.11.04. 09:02

| Szerző: hirado.hu
Egy évvel Donald Trump történelmi választási győzelme után már a magyar kormányt rendszeresen bíráló világsztár, George Clooney is úgy látja, hiba volt lecserélni Joe Biden elnököt, a demokraták korábbi jelöltjét Kamala Harris alelnökre cserélni az elnökválasztási versenyben – erről ír a The Guardian.

Az Oscar-díjas amerikai színész, az Ocean’s Eleven sztárja minderről a CBS News-nak adott interjúban beszélt, amikor kifejtette: „Volt egy esélyünk (…) Azt szerettem volna, hogy legyen egy előválasztás, ahogy ezt annak idején a véleménycikkemben is leírtam. Gyorsan zavarjuk ezt le, aztán csináljuk [a kampányt]”. George Clooney korábban azzal a címmel írt véleménycikket – nem sokkal Biden katasztrofális tévévitás szereplése után, tavaly júniusban –, hogy: „Imádom Joe Bident, de kell egy új jelölt”.

Most viszont a színész már teljesen máshogy látja a kérdést.

„Szerintem hiba volt Kamalát indítani, mivel gyakorlatilag saját magával kellett megküzdenie.”

– mondta, hozzátéve:  Nehéz ezt úgy csinálni, ha a jelöltségnek csak annyi az értelme, hogy én nem olyan vagyok, mint ő [vagyis BidenNehéz ezt így csinálni és ezzel egy nehéz feladatot is kapott”  – fűzte hozzá.

Választási veresége óta maga Kamala Harris többször kritizálta Joe Biden kezdeti döntését, hogy elindult a második ciklusért.

Kiemelt kép: George Clooney Oscar-díjas amerikai színész, rendező, producer és forgatókönyvíró (Fotó: MTI/EPA/COMPIC/Kimmo Brandt)

