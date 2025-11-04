Botrány a BBC-nél: teljesen meghamisították Donald Trump capitoliumi beszédét, kiszivárgott egy belsős dokumentum

A BBC átszerkesztette Donald Trump beszédét, hogy úgy tűnjön, mintha ő ösztönözte volna a Capitoliumnál történt zavargásokat – derült ki egy belső használatra szánt BBC-s dokumentumból, amely a The Telegraph birtokába került.

A The Telegraph cikke szerint a dokumentumban azt írták, hogy

a BBC Panorama című műsorának a 2024-es amerikai választások előtt egy héttel sugárzott adásában teljesen félrevezették a nézőket.

Az először 2024. október 28-án sugárzott műsorban bemutatott, átszerkesztett videófelvétel szerint az elnök azt mondta támogatóinak, hogy velük együtt a Capitoliumhoz fog menni, hogy keményen harcoljanak – holott valójában Trump azt mondta, hogy velük megy azért, „hogy békésen és hazafiasan hallassák a hangjukat”.

A „megcsonkított” felvételekről egy 19 oldalas, a BBC elfogultságáról szóló dossziéban is írtak: ezt a BBC irányelveiért felelős bizottság egyik új tagja állított össze, és jelenleg is a brit kormányzati szervek között kering a The Telegraph információi alapján.

A dosszié szerint a műsor az amerikai elnöknek olyan mondatokat tulajdonított, amelyek Trump részéről nem hangzottak el. A BBC összevágta a beszéde elején elhangzott felvételeket azzal, amit majdnem egy órával később mondott el.

A dokumentumban emellett azt írták, hogy a BBC vezérigazgatója és többi vezetője figyelmen kívül hagyta és elutasította a bizottsági tag által felvetett sorozatos súlyos panaszokat. Ráadásul a feljegyzés szerint Trump mondatainak meghamisítása csak egy volt azon problémás esetek közül, amikor a BBC-nél elferdítették a valóságot. A dokumentum komoly kérdéseket vet fel a BBC működésével, pártatlanságával kapcsolatban, és azzal kapcsolatban is, hogy a vezetők, köztük Tim Davie főigazgató, szemet hunyhattak a részrehajlás bizonyítékai fölött – írta a The Telegraph.

Így hamisították meg konkrétan az amerikai elnök mondatait

A legdurvább leleplezések a már említett Panorama-különkiadással kapcsolatosak, amelynek címe az volt, hogy Trump: második esély?, és amelyben nemcsak Trump szavait másították meg, hanem a képi anyagot is manipulálták néhol.

A Panorama által sugárzott, összevágott változatban úgy tűnt, mintha Trump azt mondta volna:

„Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én veletek leszek, és harcolni fogunk. Pokoli harcot fogunk vívni, és ha ti nem harcoltok pokolian, akkor nem lesz többé országotok.”

A valóságban ezt a mondatot Trump beszédének három különböző pontjából vágták össze:

„Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én veletek leszek” – mondta az elnök a beszéd 15. percében. Az a rész pedig, hogy „és harcolni fogunk. Pokoli harcot fogunk vívni”, konkrétan 54 perccel később hangzott el, teljesen más kontextusban.

A beszéd tizenötödik percében Trump valójában azt mondta: „Lemegyünk a Capitoliumhoz, és én veletek leszek. Tudom, hogy mindenki itt hamarosan a Capitolium épületéhez vonul, hogy békésen és hazafiasan hallassa a hangját”, tehát békés demonstrációról beszélt. Ráadásul a nézőknek sehol sem jelezték, hogy a felvétel szerkesztett. A The Telegraph videón is bemutatta a különbséget:

Ezáltal teljesen félrevezető volt a Panorama által sugárzott videófelvétel. Az a tény, hogy Trump nem buzdította kifejezetten támogatóit arra, hogy menjenek le, és harcoljanak a Capitoliumnál, volt az egyik oka annak is, hogy nem emeltek szövetségi vádat lázadásra buzdításért – írta a The Telegraph.

A jelentést író bizottsági tag a pártatlanság sokkoló megsértését a hírhedt „Crowngate”-botránnyal hasonlította össze, amikor a néhai II. Erzsébet királynő felvételeit úgy vágták össze, hogy úgy tűnt, mintha dühösen távozna egy fotózásról, ami akkor a BBC One vezetőjének lemondásához vezetett.

Máskor is adódtak már efféle problémák a BBC-nél

A BBC elfogultságáról szóló jelentést Michael Prescott írta, aki három évig független külső tanácsadóként dolgozott a műsorszolgáltató szerkesztői irányelvekért felelős bizottságában, mielőtt júniusban távozott volna a posztjáról.

Prescott szerint az általa megfogalmazott, többször is ismételt figyelmeztetéseket elutasították vagy figyelmen kívül hagyták.

A BBC legfőbb hírterületi vezetője Deborah Turness, a BBC News vezérigazgatója, aki az összes hírműsort és aktuális ügyeket felügyeli. Az 58 éves nő körülbelül 6000 fős csapatot irányít, és több mint 430 000 fontot keres.

Korábban heves kritikák érték a BBC-t az Izrael és a Hamász közötti konfliktusról szóló tudósításai miatt is.

A The Telegraph az idei év elején nyilvánosságra hozta, hogy Turness is megnézte a BBC Gázáról szóló dokumentumfilmjét a sugárzás előtt, de nem kérdőjelezte meg annak tartalmát. A dokumentumfilmet (melynek címe Gáza: hogyan lehet túlélni egy háborús övezetet?), később súlyos kritikákat kapott, és eltávolították az iPlayer alkalmazásról, miután kiderült, hogy a műsort narráló fiú egy magas rangú Hamász-tisztviselő fia. Egy jelentés végül megállapította, hogy a BBC megsértette a műsorra vonatkozó szerkesztői irányelveket.

Turness 2023-ban elindította a BBC Verify-szolgáltatást, amelyet a vállalat tényellenőrzés és dezinformáció felszámolásának szakértőjeként hirdet. Azóta azonban a Verify a vállalat egyik legvitatottabb márkájává vált, amelyet ténybeli hibákkal és hibás újságírással vádolnak.

Felvetődhet Jonathan Munrónak, a hírtartalmak vezető ellenőrének a felelőssége is, aki Turness asszony helyettese. A 59 éves, valamivel több mint 300 000 fontot kereső Munro a BBC nemzetközi hírműsorainak felügyeletét is ellátja, mint a BBC News globális igazgatója és a BBC World Service igazgatója. Mióta 2014-ben csatlakozott a BBC-hez, két nagy horderejű incidens kapcsolódott a nevéhez.

A BBC szóvivője a The Telegraph kérdéseire reagálva most úgy nyilatkozott: „Bár nem kommentáljuk a kiszivárgott dokumentumokat, a BBC komolyan veszi és gondosan megfontolja a visszajelzéseket.”

A The Telegraph viszont azt ígérte, hogy hamarosan közzéteszi a dokumentum további kivonatait, amelyek a BBC arab nyelvű szolgálatát elfogultsággal vádolják a gázai háborúról szóló tudósításai miatt, és a vállalatot cenzúrával vádolják a transzneműekről szóló vita tudósításai miatt.

Kiemelt kép: Donald Trump republikánus párti amerikai elnök támogatóinak egy csoportja a rendőrkordont áttörve megrpóbál behatolni az amerikai törvényhozás washingtoni épületébe, a Capitoliumba 2021. január 6-án, amikor a kongresszus két háza összeült, hogy hivatalosan is véglegesítse a demokrata párti jelölt, Joe Biden győzelmét hozó november 3-i elnökválasztás eredményét (Fotó: MTI/AP/Julio Cortez)