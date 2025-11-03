Orbán Viktor: Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége, mi ezt elutasítjuk, ezért idegesek Brüsszelben

Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-posztjában írt arról, hogy a magyar kormány Ukrajna támogatása helyett a magyar családoknak szeretné adni a pénzt a következő négy évben is.

„Az Economist elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút. Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések. A cechet Európa nevére írnák. Más balek nem maradt, aki beszállna” – írta hétfő reggeli posztjában Orbán Viktor (a szóban forgó számításról ebben a cikkben írtunk bővebben).

A miniszterelnök hozzátette:

„Ezért idegesek annyira Brüsszelben. Ezért nyúlnák le a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni. Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból.”

Orbán Viktor arról is írt, hogy „Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak. Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből. Nekik egy jawohl-kormány kell, Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel.”

„Mi a következő négy évben a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat akarjuk támogatni. Ezért indítjuk el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztjük ki a 3%-os hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogjuk tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is”

– tette hozzá a kormányfő, aki azzal zárta bejegyzését: „Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!”

A témáról Siklósi Péter vezető kutató, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa is beszélt hétfő reggel az M1 stúdiójában:

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának 2025. október 27-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.