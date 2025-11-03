Kiderült, hogyan tervez atomfegyvereket tesztelni az Egyesült Államok Donald Trump bejelentése után

A miniszter szerint a tervezett ellenőrzések „rendszertesztek” vagy — ahogy ő fogalmazott — „nem-kritikus robbanások”,
amelyekben a fegyver egyéb részeit vizsgálják, nem pedig magát a nukleáris láncreakciót.
Wright hozzátette, hogy a próbák célja annak ellenőrzése, hogy a fegyverek egyéb berendezései a megfelelő előfeltételeket biztosítják-e a nukleáris robbanás előidézéséhez.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a nukleáris arzenál modernizálása „kritikus prioritás”:
sok fegyver elavult, ezért azokat korszerűsíteni kell a katonai fölény és a szerinte ezáltal elérendő „békéhez és jóléthez”.
Donald Trump amerikai elnök néhány nappal korábban maga jelentette be az atomfegyver-tesztek azonnali újraindítását, amelyet azzal indokolt, hogy más országok is végeznek hasonló teszteket.
Kiemelt kép: a Castle Bravo nukleáris kísérlet 1954 március 1-jén, amelyben az Egyesült Államok által valaha tesztelt legerősebb termonukleáris eszközt robbantották fel. Forrás: Wikimedia Commons.