Hiába a pentagoni jóváhagyás, Donald Trump egyelőre nem ad Tomahawk rakétákat Ukrajnának

Donald Trump amerikai elnök vasárnap kijelentette, hogy egyelőre nem fontolgat olyan lépést, amely lehetővé tenné Ukrajna számára, hogy Oroszország ellen bevethető hosszú hatótávolságú Tomahawk rakétákat szerezzen be közvetve az Egyesült Államoktól.

A Reuters szerint az amerikai elnököt különgépén, az Air Force One-on kérdezték újságírók, hogy tervezi egy megállapodás keretében átadni-e a rakétákat, miután az utóbbi napokban kiderült, hogy a Pentagon már rábólintott a lépésre.

„Nem, nem igazán, jelenleg nem”

– válaszolta Trump a riporternek, miközben a floridai Palm Beach-ről Washingtonba repült. Hozzátette, hogy a jövőben még változhat az álláspontja, de most a válasza továbbra is „nem”.

A Fehér Ház által a beszélgetésről közölt hangfelvétel szerint arról is megkérdezték ezután, mi lehet az az „utolsó csepp”, ami után Washington erőteljesebb nyomást gyakorolhat Moszkvára a békekötés érdekében.

„Nincs utolsó csepp. Néha hagyni kell nekik, hogy küzdjenek meg egymással, és ők most küzdenek. Putyin számára ez egy kemény háború, sok katonát vesztett, talán egymilliót. Ukrajnának sem egyszerű. Mindkettejüknek nehéz”

– mondta Trump.

Magyarország közelebb kerülhet a békéhez és a békecsúcshoz Orbán Viktor washingtoni látogatásával

Arra a kérdésre, hogy támogatja-e azt, hogy a befagyasztott orosz vagyontárgyakat Ukrajna támogatására használják fel, Trump azt monda: ez az európaiak ügye. „Én nem csinálok ilyet. Azt hiszem, Európa és Oroszország tárgyalásokat folytat. Én nem veszek részt ezekben a tárgyalásokban” – válaszolta meg az amerikai elnök.

Tomahawkra várva

Mint a Reuters felidézte, Trump és Mark Rutte NATO-főtitkár október 22-én, a Fehér Házban tartott találkozójukon is megvitatták a Tomahawkok átadásának ötletét. Rutte pénteken kijelentette, hogy a kérdést vizsgálják, és a döntés az Egyesült Államokon múlik.

A Tomahawk rakéták hatótávolsága 2500 km, ezáltal Oroszország mélyén hajthatnának végre velük csapásokat az ukránok. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kérte a rakéták átadását, de a Kreml figyelmeztette az amerikaiakat, hogy eszkalációnak tekintik ezek átadását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök felszólal a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) és az Egyesült Államoknak a közös csúcstalálkozóján Kuala Lumpurban 2025. október 26-án. MTI/EPA/AP pool/Vincent Thian.