Aláírták a koalíciós megállapodást Csehországban

Koalíciós szerződést írtak alá hétfőn Prágában az új cseh kormány létrehozásáról tárgyaló Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO), a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom, illetve az Autósok párt vezetői, Andrej Babis, Tomio Okamura és Petr Macinka.

A három párt egyben nyilvánosságra hozta az új cseh kormány programtervezetét is. Az új kabinet, melynek megalakításáról Petr Pavel államfő megbízásából Andrej Babis folytat tárgyalásokat, 16 tagú lesz. Andrej Babis fogja vezetni, az ANO nyolc, az SPD három, az Autósok pedig négy tárcát fognak irányítani.

Az új kormány programját a pártok a múlt héten véglegesítették, és pénteken a dokumentumot megküldték a köztársasági elnöknek is. A kabinet személyi összetételét a következő hetekben véglegesítik. Andrej Babis ismételten úgy nyilatkozott: reméli, hogy az új kormány még karácsony előtt megalakul.

A 200 tagú parlamenti alsóházban, amelynek alakuló ülése röviddel a koalíciós szerződés aláírása után kezdődött, az új kormánykoalíciónak 108 képviselője van. Az ülés a hatályos törvény szerint kétnapos: az első napon a képviselők leteszik az alkotmány által előírt esküt, majd a második napon megválasztják a testület elnökét és alelnökeit.

A három jövőbeni kormánypárt a képviselőház elnöki tisztségére Tomio Okamurát, az SPD elnökét jelölte.

Kiemelt kép: Andrej Babis korábbi cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnöke bejelenti az ANO választási gyõzelmét a párt prágai kampányközpontjában 2025. október 4-én, a kétnapos csehországi parlamenti választások végén. MTI/EPA/Martin Divisek.