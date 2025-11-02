Ez az ára az oroszoktól való energiafüggetlenségnek: többet fizetnek az áramért az észtek januártól

Az Elering honlapján megjelent közlemény szerint 2026. januártól kezdve mind a villamosenergia-fogyasztók, mind a -termelőknek megawattóránként 3,73 euró felárat kell fizetniük az áramért. Ez az összeg az egy úgynevezett kiegyenlítő kapacitási díj lesz, és a fogyasztók először februárban láthatják a számlákon a különbözetet, amely egy külön sorban fog megjelenni a számlákon. A következő egy évben várhatóan változatlan marad az áram ára – írta a cég.
A cég közleményében arra is felhívták a figyelmet, hogy az áremelkedésre az orosz energiarendszerről való leválás miatt kerül sor.
„A kiegyenlítő kapacitási díj célja a frekvencia fenntartásához szükséges tartalékok finanszírozása. Átvitt értelemben a díj az energiafüggetlenség árának nevezhető, miután kiléptünk az Oroszország által ellenőrzött energiarendszerből”
– mondta Kalle Kilk, az Elering igazgatótanácsának elnökét a közlemény szerint a lépésről.
Mint írták, a megawattóránként 3,73 eurós kiegyenlítő kapacitási díj egy átlagos észt háztartásnak (amely 250 kilowattórát fogyaszt) havonta körülbelül 1,2 euróval fogja megemelni a számláját a jelenlegi áramárakkal kalkulálva, beleszámítva az áfát is.
Az Elering szeptember közepén nyújtotta be a frekvenciaszabályozási tartalékok finanszírozásának módszertanát az észt ersenyhatóság jóváhagyására, azt javasolva, hogy a villamosenergia-fogyasztók fedezzék a tartalékok beszerzésének költségeinek 60 százalékát, a villamosenergia-termelők pedig annak 40 százalékát. Mivel a versenyhatóság álláspontja szerint a termelőknek és a fogyasztóknak egyenlő arányban kell fedezniük a tartalékok költségeit, az Elering végül 50-50-re módosította a módszertant, és október 30-án megkapta a Hatóság jóváhagyását – emlékeztettek a közleményben.
A jóváhagyott módszertan szerint a termelők és a fogyasztók a következő évben legfeljebb 60 millió euróig fedezik a frekvenciakarbantartási tartalékok költségeit. A kiegyenlítő kapacitás díjának kiszámításakor az Elering levonta a tartalékok piacán a Kiisa nevű vészhelyzeti tartalék erőmű elindításából származó bevételeket a költségekből. Ha a frekvenciatartalékok költségei 2026-ban mégis meghaladják a 60 millió eurót, akkor az Elering a határértéket meghaladó költségeket az áramtőzsdéről származó úgynevezett torlódási bevételekből fedezi.
kiegyenlítő kapacitási díj 2026. egészében érvényes lesz.
A díjat az Elering a következő években hat hónapos felmondási idővel módosítja majd, a tartalékok vásárlásával kapcsolatos tényleges költségek változásának megfelelően.
A közlemény szerint ugyanazon időponttól, azaz 2026. januárjától, az áramátviteli vagy hálózati szolgáltatási számlához egy ellátásbiztonsági díjat hozzáadnak. Ez a különdíj fedezi azokat a költségeket, amelyek szükségesek lesznek ahhoz, hogy olyan időszakokban is elegendő szabályozható kapacitás álljon rendelkezésre, amikor az időjárási körülmények miatt alacsony a megújuló energia termelése, de magas a fogyasztás – például a téli fagyos időszakban.
Az Elering előrejelzése szerint ez a díj havonta nagyjából két euróval fogja megemelni egy átlagos fogyasztó költségeit.
A kiemelt kép illusztráció. Forrás:MTI/Kálmándy Ferenc.