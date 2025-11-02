Ez az ára az oroszoktól való energiafüggetlenségnek: többet fizetnek az áramért az észtek januártól

Észtország független villamosenergia- és gázszállító hálózatának üzemeltetője, az Elering nevű vállalat megerősítette, hogy 2026. januártól kezdve drágul az elektromos áram ára az országban. Az áremelkedés annak tudható be, hogy az ország többé nem importál elektromos áramot Oroszországból, így az áramellátás fenntartásához szükséges tartalékokat más forrásból kell biztosítani.

Az Elering honlapján megjelent közlemény szerint 2026. januártól kezdve mind a villamosenergia-fogyasztók, mind a -termelőknek megawattóránként 3,73 euró felárat kell fizetniük az áramért. Ez az összeg az egy úgynevezett kiegyenlítő kapacitási díj lesz, és a fogyasztók először februárban láthatják a számlákon a különbözetet, amely egy külön sorban fog megjelenni a számlákon. A következő egy évben várhatóan változatlan marad az áram ára – írta a cég.

A cég közleményében arra is felhívták a figyelmet, hogy az áremelkedésre az orosz energiarendszerről való leválás miatt kerül sor.

„A kiegyenlítő kapacitási díj célja a frekvencia fenntartásához szükséges tartalékok finanszírozása. Átvitt értelemben a díj az energiafüggetlenség árának nevezhető, miután kiléptünk az Oroszország által ellenőrzött energiarendszerből”

– mondta Kalle Kilk, az Elering igazgatótanácsának elnökét a közlemény szerint a lépésről.

Mint írták, a megawattóránként 3,73 eurós kiegyenlítő kapacitási díj egy átlagos észt háztartásnak (amely 250 kilowattórát fogyaszt) havonta körülbelül 1,2 euróval fogja megemelni a számláját a jelenlegi áramárakkal kalkulálva, beleszámítva az áfát is.

Az Elering szeptember közepén nyújtotta be a frekvenciaszabályozási tartalékok finanszírozásának módszertanát az észt ersenyhatóság jóváhagyására, azt javasolva, hogy a villamosenergia-fogyasztók fedezzék a tartalékok beszerzésének költségeinek 60 százalékát, a villamosenergia-termelők pedig annak 40 százalékát. Mivel a versenyhatóság álláspontja szerint a termelőknek és a fogyasztóknak egyenlő arányban kell fedezniük a tartalékok költségeit, az Elering végül 50-50-re módosította a módszertant, és október 30-án megkapta a Hatóság jóváhagyását – emlékeztettek a közleményben.

A jóváhagyott módszertan szerint a termelők és a fogyasztók a következő évben legfeljebb 60 millió euróig fedezik a frekvenciakarbantartási tartalékok költségeit. A kiegyenlítő kapacitás díjának kiszámításakor az Elering levonta a tartalékok piacán a Kiisa nevű vészhelyzeti tartalék erőmű elindításából származó bevételeket a költségekből. Ha a frekvenciatartalékok költségei 2026-ban mégis meghaladják a 60 millió eurót, akkor az Elering a határértéket meghaladó költségeket az áramtőzsdéről származó úgynevezett torlódási bevételekből fedezi.

kiegyenlítő kapacitási díj 2026. egészében érvényes lesz.

A díjat az Elering a következő években hat hónapos felmondási idővel módosítja majd, a tartalékok vásárlásával kapcsolatos tényleges költségek változásának megfelelően.

Egy másik díj is ráterhelődik még a fogyasztókra jövő évtől

A közlemény szerint ugyanazon időponttól, azaz 2026. januárjától, az áramátviteli vagy hálózati szolgáltatási számlához egy ellátásbiztonsági díjat hozzáadnak. Ez a különdíj fedezi azokat a költségeket, amelyek szükségesek lesznek ahhoz, hogy olyan időszakokban is elegendő szabályozható kapacitás álljon rendelkezésre, amikor az időjárási körülmények miatt alacsony a megújuló energia termelése, de magas a fogyasztás – például a téli fagyos időszakban.

Az Elering előrejelzése szerint ez a díj havonta nagyjából két euróval fogja megemelni egy átlagos fogyasztó költségeit.

A kiemelt kép illusztráció. Forrás:MTI/Kálmándy Ferenc.