Visszaszorulóban a klímavédelem: hatvannál kevesebb nemzetközi vezető erősítette meg részvételét a brazíliai COP30 Klímacsúcson

A világ alig hatvan vezetője erősítette meg a részvételét az ENSZ-nek a brazíliai Belémben nyíló éghajlatváltozási konferenciája (COP30) előtt tartandó jövő heti csúcstalálkozón.

Eddig 143 ország képviselői, közöttük 57 állam- és kormányfő – erősítette meg, hogy részt vesz a vezetők csúcstalálkozóján – közölte sajtótájékoztatóján Mauricio Lyrio brazil főtárgyaló.

2024-ben mintegy hetvenöt állam- és kormányfő utazott az Azerbajdzsánban tartott COP29 tanácskozásra, amely kevesebb volt azt azt megelőző évben, Dubajban tartott csúcstalálkozó résztvevőinél. Nem mellékes az sem, hogy Luis Inácio Lula da Silva brazil elnök logisztikai okokból november 6-7-re, a november 10-21. között zajló COP30 előtt, nem pedig azzal egy időben hívta meg világ vezetőit tanácskozásra Belémbe.

Az éghajlatváltozási konferencia geopolitikai és gazdasági feszültségek közepette zajlik majd, amelyek háttérbe szorították a klímával kapcsolatos aggodalmakat.

Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök jelen lesznek, akárcsak Gustavo Petro kolumbiai és Joseph Bakai libériai elnök – közölték az érintett országok. Kína részéről Hszi Csin-ping elnököt Ting Hszüe-hsziang, az államtanács első elnökhelyettese képviseli majd.

Az Egyesült Államok – amely kilépett a párizsi klímaegyezményből – egyáltalán nem küld küldöttséget a tanácskozásra. Az osztrák elnök pedig azt közölte, hogy a magas költségek miatt nem utazik Brazíliába.

Lula elnök ragaszkodott hozzá, hogy a konferenciát Amazóniában, a világ legnagyobb trópusi őserdejében tartsák, amely fontos szerepet játszik az általános felmelegedés elleni harcban.

Belém korlátozott infrastrukturális lehetőségei azonban nagy kihívást jelentenek az eseményre érkező mintegy ötvenezer ember fogadását illetően.

A Meteorológiai Világszervezet (WMO) csökkentette küldöttsége létszámát, részint a kisszámú delegációk küldésére vonatkozó kérés, részint pedig költségvetési megszorítások miatt – közölte a WMO szóvivője.

Kiemelt kép: Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az Emmanuel Macron francia államfõvel közösen tartott sajtóértekezleten a párizsi elnöki rezidencián 2025. június 5-én. MTI/EPA pool/Christophe Petit Tesson.