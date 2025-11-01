Török belügyminiszter: több mint félmillió szíriai tért vissza hazájába Bassár el-Aszad bukása óta

Összesen 550 ezer szíriai menekült tért már vissza Törökországból hazájába Bassár el-Aszad elnök rendszerének 2024. decemberi bukása óta – jelentette be szombaton Ali Yerlikaya török belügyminiszter.

A török hatóságok szerint

megközelítőleg 2,4 millió szíriai tartózkodik továbbra is Törökországban, ahol a számuk a szíriai polgárháború csúcspontján meghaladta a 3,5 milliót.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) pénteken közölte, hogy összesen 1,66 millió szíriai tért vissza hazájába 2024. december 8. óta.

Több mint 1,9 millió szíriai belső menekült is visszatérhetett a lakóhelyére – tette hozzá az UNHCR. A szakosított ENSZ-szervezet szerint

több mint 7 millió belső menekült van ma is Szíriában, 4,5 millióan pedig továbbra is külföldön tartózkodnak.

A polgárháború, amely amiatt tört ki, hogy Bassár el-Aszad volt elnök erőszakkal elnyomta a 2011-ben elkezdődött rendszerellenes tüntetéseket, szíriaiak millióinak a menekülését váltotta ki.

A konfliktus 2024 decemberében ért véget, amikor az Ahmed es-Saraa vezette iszlamista lázadó szövetség magához ragadta a hatalmat.

Kiemelt kép: Ahmed es-Saraa ideiglenes szíriai elnök a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón az ankarai elnöki palotában 2025. február 4-én. MTI/EPA/Necati Savas.