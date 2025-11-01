Dél-Korea Kína segítségét kéri az Észak-Koreával való párbeszéd újrakezdéséhez

I Dzsemjong dél-koreai elnök Kína támogatását kérte az Észak-Koreával való párbeszéd újrakezdéséhez az Ázsia–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozója utáni kétoldalú egyeztetésen, ahol Hszi Csin-ping kínai elnök ígéretet tett a két ország közötti kapcsolatok erősítésére és a közös kihívások leküzdésére.

A kínai elnök hangsúlyozta, hogy Peking számára kiemelten fontos a Szöullal való együttműködés, és célja a két ország közötti kapcsolatok további erősítése – közölte az elnöki hivatal.

A csúcstalálkozó Hszi első dél-koreai látogatása volt tizenegy év után.

A dél-koreai elnök kijelentette, hogy kedvezőnek látja a feltételeket az Észak-Koreával folytatott párbeszéd újrakezdéséhez, utalva a Kína és Észak-Korea közötti legutóbbi magas szintű egyeztetésekre. Emellett hangsúlyozta, hogy a két Korea közötti közeledés nem gyengíti Szöul szövetségi kapcsolatait, és Dél-Korea „továbbra is szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal és Japánnal a térség biztonságának megőrzésében.”

Az elnök rámutatott: a térség tartós stabilitása elképzelhetetlen Kína közreműködése nélkül, ezért Szöul fontosnak tartja, hogy folyamatos párbeszédet tartson fenn Pekinggel. Észak-Korea nukleáris leszerelése terén a fokozatos előrehaladást szorgalmazta, amely a párbeszéd újraindításával és az észak-koreai fegyverkezés befagyasztásával kezdődne.

Phenjan egy szombaton kiadott közleményben elutasította a leszerelési javaslatokat, „vágyálomnak” nevezve azokat.

A Kjongdzsuban rendezett APEC-csúcstalálkozón a 21 tagország vezetői közös nyilatkozatot fogadtak el, amely a kereskedelem, a digitális gazdaság és a beruházások erősítését tűzte ki célul. A dokumentum a politikai feszültségek ellenére is megerősíti a tagállamok elkötelezettségét a gazdasági együttműködés fenntartása mellett.

Kiemelt kép: I Dzsemjong, az ellenzéki Demokrata Párt jelöltje köszönti támogatóit az elõrehozott dél-koreai elnökválasztást követõen a szöuli parlament elõtt 2025. június 4-én hajnalban. MTI/EPA/Dzson Hon Kjun.