Bocsánatot kért Donald Trumptól a kanadai miniszterelnök a botrányt kiváltó Reagan-hirdetés miatt

Mark Carney kanadai miniszterelnök szombaton megerősítette, hogy bocsánatot kért Donald Trump amerikai elnöktől egy korábban vetített kanadai reklámkampány tartalma miatt.

Donald Trump amerikai elnök október 24-én leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmazott meg a vámokról.

Mark Carney most megerősítette, hogy az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) Kjongdzsuban tartott csúcstalálkozóján

a dél-koreai elnök által rendezett vacsorán személyesen kért bocsánatot Trumptól.

Mint mondta, miniszterelnökként ő felel az Egyesült Államok elnökével való kapcsolatért. „Előfordulnak ilyen helyzetek – a jót és a rosszat egyaránt vállalni kell, és én bocsánatot kértem” – mondta.

A kanadai miniszterelnök elmondása szerint a hirdetést Doug Ford ontariói miniszterelnök rendelte meg. A videót ő maga is látta, de ellenezte, hogy adásba kerüljön – tette hozzá.

Később Trump is arról számolt be, hogy „nagyon kellemes beszélgetést” folytatott a kanadai kormányfővel, ugyanakkor megjegyezte, hogy az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi tárgyalások egyelőre nem indulnak újra.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (j) és Mark Carney kanadai miniszterelnök megbeszélést folytat a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. május 6-án. MTI/EPA/Politico pool/Francis Chung.