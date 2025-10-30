Hszi Csin-ping: Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok

Hszi Csin-ping kínai elnök kész tovább dolgozni Donald Trump amerikai elnökkel azon, hogy szilárd alapokra helyezzék a kétoldalú kapcsolatokat, és kedvező környezetet teremtsenek mindkét ország fejlődéséhez – jelentette a kínai állami média csütörtökön.

Hszi csütörtökön, a dél-koreai Puszanban tartott megbeszélésükön hangsúlyozta: Kína és az Egyesült Államok kapcsolatai az elmúlt időszakban „összességében stabilak” maradtak.

„Kína és az Egyesült Államok legyenek partnerek és barátok; ezt tanítja a történelem, és ezt kívánja a valóság”

– mondta a kínai államfő.

Hszi Csin-ping szerint a két ország eltérő nemzeti adottságai miatt természetes, hogy időnként nézetkülönbségek és súrlódások jelentkeznek, hiszen a világ két legnagyobb gazdaságáról van szó. „Ön és én a kínai-amerikai kapcsolatok kormányál állunk; a hullámok és a viharok közepette is tartanunk kell az irányt, és biztosítanunk kell, hogy a kétoldalú kapcsolatok hajója egyenletesen haladjon előre” – mondta Hszi az amerikai elnöknek.

Hszi elmondta azt is, hogy Kína gazdasága az idei év első három negyedévében 5,2 százalékkal bővült, miközben az árukereskedelem volumene 4 százalékkal nőtt a „nehézségek ellenére”. Elmondása szerint hazájának gazdasága „nagy, rugalmas és ígéretes”, és „elég erős ahhoz, hogy ellenálljon a különféle külső és belső kihívásoknak” – jelentette ki.

„Nem akarunk senkit sem kihívni vagy felváltani. Mindig arra összpontosítunk, hogy jól végezzük a saját dolgainkat, fejlődjünk, és megosszuk a fejlődés lehetőségeit a világgal” – hangsúlyozta az elnök. „Ez Kína sikerének egyik kulcsa, és az ország tovább fogja mélyíteni az átfogó reformokat, bővíti a nyitást, és előmozdítja a gazdasági növekedés minőségi javulását, valamint az emberi fejlődést és a közös jólétet, mely a kínai-amerikai együttműködés számára is új lehetőségeket teremt” – tette hozzá.

Hszi a tárgyalás során továbbá arra szólította fel a feleket, hogy mielőbb dolgozzák ki a következő lépéseket, és valósítsák meg a megállapodásokat, hogy „valós eredményekkel növeljék a bizalmat mindkét országban és a világgazdaságban”.

„A párbeszéd mindig jobb, mint a konfrontáció”

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a két országnak különböző szinteken és csatornákon keresztül is fenn kell tartania a kommunikációt, megerősítve emellett a kölcsönös megértést és a több területen történő együttműködést is.

„A világ számos nehéz problémával néz szembe. Kína és az Egyesült Államok közösen vállalhatja a nagyhatalmi felelősséget, és együtt tehet sok hasznos, kézzelfogható dolgot a két ország és az egész világ javára” – tette hozzá.

A két államfő egyetértett abban, hogy erősíteni kell az együttműködést a gazdaság, az energia és a kulturális kapcsolatok terén, valamint fenntartani a rendszeres magas szintű párbeszédet. A találkozón a vámok ügyében és más kérdésekről is megegyeztek.

Donald Trump: Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban

Peking és Washington együtt fog működni Ukrajnával kapcsolatban – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök csütörtökön az elnöki különgép fedélzetén, a Hszi Csin-ping kínai államfővel folytatott megbeszélését követően.

„Sokat beszéltünk róla (Ukrajnáról); közösen dolgozunk majd rajta és meglátjuk, elérhetünk-e valamit; Hszi Csin-ping segíteni fog nekünk”

– jelentette ki Trump újságíróknak, hozzátéve, hogy a megbeszélésen nem tértek ki a Tajvannal kapcsolatos ügyekre.

A két vezető Dél-Koreában, az Ázsiai-csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) alkalmával találkozott egymással. Trump a különgépen elmondta, hogy a csúcs égisze alatt megbeszélést folytatott Mark Carney kanadai miniszterelnökkel is, nagyon jónak minősítve a beszélgetést. Az elnök a múlt héten jelentette be, hogy leállított minden kereskedelmi tárgyalást Kanadával egy szerinte félrevezető reklámkampányra hivatkozva, amelyben Ronald Reagan volt amerikai elnök kritikus véleményt fogalmaz meg a vámokról.

Trump idén már vámokat vetett ki a kanadai acélra, alumíniumra és autókra, mire az ottawai kormány ellenvámokkal reagált. A felek hetek óta tárgyaltak egy esetleges megállapodásról az acél- és alumíniumipar számára. Jövőre pedig tervbe van véve a 2020-as észak-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás felülvizsgálata az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó között.

Az elnök a Romániában állomásozó amerikai katonai kontingens csökkentésével kapcsolatos kérdésre azt felelte, a csökkentés „nem nagyon jelentős”.

Washington szerdán jelentette be, hogy csökkenti jelenlétét a NATO kelet-európai határának számító Romániában. Ionut Mosteanu román védelmi miniszter tájékoztatása szerint a döntés elsősorban a Fekete-tenger partvidékén lévő Mihail Kogalniceanu légitámaszpontot érinti.

Trump beszélt az elnöki különgépen arról is, hogy a mostani dél-koreai látogatása alkalmával túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy találkozzon Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel, de lehet, hogy még visszatér. K„iváló kapcsolataim voltak Kim Dzsongünnel” – mondta az elnök, aki legutóbb 2019-ben, a két Korea közti demilitarizált övezetben találkozott Észak-Korea első emberével.

