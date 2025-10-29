Egy újabb nukleáris fegyver tesztjét jelentette be Vlagyimir Putyin

Oroszország sikeresen tesztelte a Poszeidon elnevezésű, legénység nélküli, nukleáris energiával meghajtott„ szupertorpedóját” – jelentette be Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Moszkvában.

„Tegnap újabb tesztet hajtottunk végre egy másik ígéretes komplexummal, a Poszeidon pilóta nélküli tengeralattjáróval, amely szintén nukleáris energiával működik” – mondta Putyin, aki egy katonai kórházban sebesült katonáknak előzőleg a Burevesztnyik nukleáris meghajtású manőverező robotrepülőgép teszteléséről beszélt.

Közlése szerint először sikerült nemcsak az indító hajtóművel elindítani a hordozó tengeralattjáróról a Poszeidont, hanem beindítani az atomenergia-berendezést is, amellyel a szerkezet egy bizonyos ideig működött.

„Ez hatalmas siker” – tette hozzá Vlagyimir Putyin.

A Poszeidon (amelyet a NATO Kanyon néven jelölt meg a saját rendszerében) egy nukleáris meghajtású, pilóta nélküli víz alatti eszköz, amely egyaránt képes hagyományos és nukleáris robbanófejek szállítására is.

Egyike volt annak a hat új orosz nukleáris fegyvernek, amelyeket Vlagyimir Putyin még 2018. március 1-jén jelentett be.

Az orosz elnök a 2018-as bejelentése alatt azt mondta, hogy ezzel a fegyverrel szükség esetén akár az amerikai kikötővárosokat is célba vehetik – bár James Mattis amerikai védelmi miniszter akkor kijelentette, hogy Oroszország már addig is rendelkezett olyan rakétákkal, amelyek elérnék a part menti kikötővárosokat.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a Russia Today (RT) orosz állami televíziós és online hírcsatorna alapítása 20. évfordulójának alkalmából a moszkvai Nagyszínházban rendezett ünnepségen 2025. október 16-án. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Mecel.