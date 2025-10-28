Orbán Balázs: Magyarország Csehországgal és Szlovákiával közösen akarja megállítani Brüsszel Ukrajna-politikáját

Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit Brüsszelben, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Európai Unióban, hogy megállítsa Brüsszel Ukrajna-politikáját – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Politico hírportálnak adott nyilatkozatában.

Mint mondta, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal – akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat –, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozója előtt, ami magában foglalná az előzetes egyeztetéseket is.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy elképzelhető-e, hogy ez a szövetség egységes frontként működjön az EU-tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanácsban, Orbán Balázs azt válaszolta:

„Meg fog valósulni, és egyre láthatóbbá válik.”

Mint emlékeztetett, a visegrádi négyek (V4) csoportosulása a migrációs válság idején nagyon jól működött. „Így tudtunk akkor ellenállni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Magyarország brüsszeli politikai szövetségépítési törekvései nem korlátozódnak az Európai Tanácsra. Ezzel összefüggésben Orbán Balázs megemlítette, hogy az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért frakció esetlegesen bővítheti partnerségeit az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) frakciókkal, valamint „néhány baloldali csoporttal.”

A politikai igazgató szerint szerint a fősodorbeli pártok – például az Európai Néppárt – előbb-utóbb Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen fordulhatnak, ami szétzúzhatja a centrista többséget, amely korábban támogatta az ő újraválasztását.

„A V4 újjáépítése folyamatban van. A harmadik legnagyobb európai parlamenti frakció vagyunk. Van egy kutatóintézeti hálózatunk, amely széles körben jelen van itt, Brüsszelben, és van egy transzatlanti lába is. És minden témában partnereket, szövetségeseket keresünk”

– hangsúlyozta Orbán Balázs.

A közelgő magyarországi választások kampányáról szóló kérdésre a politikai igazgató azt mondta „kemény lesz, mint mindig”, hozzátéve, hogy Brüsszel szervezett, összehangolt kísérletet folytat a magyar kormány eltávolítására, és az ellenzéket támogatja politikailag.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja-e Várhelyi Olivér egészségügyért felelős uniós biztost – akit sajtójelentések szerint az EU-intézményekben működő kémek toborzásával vádoltak a korábbi diplomáciai tevékenységével összefüggésben – Orbán Balázs azt mondta: Várhelyi „nagyszerű munkát végez”.

„Ezek csak olyan ügyek, amelyeket arra használnak, hogy Magyarországot úgy állítsák be, mint egy olyan országot, amely nem hű az [európai] intézményekhez. Mi azonban bent akarunk maradni, mert a klub tagjai vagyunk” – jelentette ki Orbán Balázs.

