Fox News: Soros György dollárjai segíthetik hatalomba a demokraták New York-i polgármesterjelöltjét 

„Soros pénze, szocialisták és radikális imámok kreálták meg Zohran Mamdani hatalomra jutását” – írta nemrég megjelent cikkében a Fox News online kiadása, amelyben bemutatták, hogy a baloldal miként építette fel közel egy évtized alatt azt az muszlim hátterű szocialista jelöltet, aki jelenleg a legesélyesebbnek tűnik a New York-i polgármesteri szék elnyerésére.

A Fox News szerint

Zohran Mamdani politikai felemelkedésében 2,5 millió dollárnyi Soros-támogatás és radikális iszlám imámokkal való kapcsolatok is szerepet játszottak.

Közlésük szerint a most 34 éves Mamdani először 2017-ben tűnt fel a politikában egy palesztin-amerikai aktivista, Linda Sarsour támogatójaként, akinek a szervezetei most is fontos szerepet játszanak a New York-i jelölt támogatásában.

„A Mamdanit támogató 110 csoport adatbázisa feltárja a magukat muszlimnak vagy szocialistának azonosító szervezetek szűk belső körét, amelyek szorosan együttműködnek 76 demokrata párti tagszervezettel, szövetséges csoportokkal és szakszervezetekkel ”a demokrata jelölt felépítésében – írták. Az ezzel kapcsolatos megkeresésére a Soros Györgyhöz köthető Nyílt Társadalmak alapítvány azt írta a Fox News-nak:

„Számos civil társadalmi szervezetet támogatunk, amelyek békés demokratikus részvétellel, a muszlim amerikaiakkal szembeni diszkrimináció elleni küzdelemmel és az emberi jogok előmozdításával igyekeznek elmélyíteni a polgári szerepvállalást. Az Ön által említett támogatások mind a polgármester-választás előtt évekkel történtek, és mi egy pártfüggetlen szervezet vagyunk, amely nem finanszírozza politikai jelölteket és kampányaikat.”

(Mamdani, Sarsour és a többi szervezet nem reagált a Fox News szerint a kérdéseikre.)

A kampányban két hálózat, az MPower és az Emgage játszottak kiemelkedő szerepet, de a teljes kör 30 etnikai és vallási csoportból áll. Ezek Mamdani kampányát közösségi médiás kampányokkal, választói megkereséssel, szavazók toborzásával és a hírveréssel segítették. A Fox News szerint Zohran Mandani felépítéséhez ötvözték a nonprofit aktivizmust a vallásalapú politikával és a professzionális kampányműveletek pontosságával.

„A laikus megfigyelő számára Zohran Mamdani felemelkedése villámgyorsnak tűnhet, mint az amerikai legnagyobb városban zajló demográfiai változások és a helyi közösségek energiájának története. Azonban az adatok, a pénzmozgások és a kapcsolatok – az Amerikai Demokratikus Szocialistáktól az iszlamistákig – egy másik történetet mesélnek”

– mondta Dalia Al-Aqidi, egy iraki-amerikai muszlim, aki Minnesota államban a demokraták képviselője, Ilhan Omar ellen indul, akit szerinte ugyanaz a politikai gépezet támogat, mint amely Mamdani hivatalba juttatását is elősegítette.

„Mamdani felemelkedése egy szándékos terv eredménye: a szocialista aktivizmus és az iszlamista szerveződés kifinomult együttműködése, amelyet több millió dolláros alapítványi támogatások és politikai adományok olajoztak meg, és amelynek normalizálását politikai aktivisták és nonprofit szervezetek forgóajtója teszi lehetővé, akik támogatják az iszlamistákat, Izrael állam megsemmisítését és a rendőrséggel, az Egyesült Államokkal és a Nyugattal szembeni ellenségeskedést” – tette hozzá Al-Aqidi.

„Linda Sarsour és szövetségeseinek hálózata apránként, több mint egy évtized alatt építette fel a Mamdani-gépezetet: az intézményeket, a támogatókat, a narratívákat, és végül a jelöltet is […] Akár győzelem, akár vereség lesz, egy tény tagadhatatlan: felemelkedése nem spontán történt. Megtervezték, és a mögötte álló gépezet egyre erősebbé válik”

– fogalmazott a republikánus képviselő.

Kiemelt kép: Zohran Mamdani, a Demokrata Párt New York-i polgármester-jelöltje egy New York-i kampánygyűlésen 2025. október 13-án. MTI/EPA/Sarah Yenesel.