Egyre szívélyesebb a hangnem: Donald Trump jövőre vendégül látná a kínai elnököt a floridai rezidenciáján

Donald Trump amerikai elnök az elnöki különgépen, újságíróknak nyilatkozva közölte: elvi egyezség született arról, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel kölcsönösen meglátogatják egymás országát a jövő évben. A két vezető – Trump újbóli beiktatása óta számított – első találkozójára két nap múlva, csütörtökön kerül sor, akkor fontos megegyezések is várhatóak.

Donald Trump az Air Force One fedélzetén nyilatkozva kijelentette: a jövő év első felében várhatóan Kínába látogat, majd Hszi Csin-ping valószínűleg nem sokkal később az Egyesült Államokba utazik (Trump lehetséges helyszínként Washingtont vagy Floridát vetette fel – utóbbi helyszínen 8 éve is volt egy emlékezetes találkozójuk az elnök privát rezidenciáján, Mar-a-Lagóban.

„Nagyjából megegyeztünk abban, hogy Kínába utazom”

–fogalmazott az amerikai elnök a Politico szerint.

Trump legutóbb 2017 novemberében látogatott Pekingbe az Egyesült Államok elnökeként. Hszi Csin-ping fél évvel korábban, áprilisában járt Mar-a-Lagóban. A Fehér Ház szóvivője akkor azt mondta: a kínai delegáció kérte, hogy a találkozó helyszíne a Mar-a-Lago legyen.

Az amerikai elnök szerint jó a viszonyuk

Amerikai és kínai tisztviselők a napokban bejelentették, hogy kidolgozták egy kereskedelmi megállapodás kereteit Trump és Hszi csütörtöki találkozója előtt, amelyre Dél-Koreában kerül sor.

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a megállapodás biztosítja, hogy Kína nem vezet exportkorlátozásokat a ritkaföldfémekre, és hogy az Egyesült Államok nem veti ki a november 1-jére tervezett 100 százalékos vámot a kínai importtermékekre. Bessent hozzátette, hogy a megállapodás tartalmazza a TikTok videoplatform amerikai részlegének értékesítésére vonatkozó „végleges megállapodást” is.

Trump még szombaton kijelentette, hogy mindkét félnek áldozatokat kell hoznia a Kína és az Egyesült Államok közti feszültségek enyhítése érdekében. „Természetesen, nekik is engedményeket kell tenniük. Gondolom, nekünk is” – fogalmazott. Arra is figyelmeztetett, hogy a kínai árukra kivetett „157 százalékos vámok” nem fenntarthatóak hosszú távon, és ha nem történik előrelépés a tárgyalásokon, akkor hajlandóak még keményebb lépéseket tenni.

„Nagy tisztelettel vagyok Hszi elnök iránt. Úgy gondolom, nagyon kedvel engem és tisztel. És szerintem nagyon tiszteli az országunkat is. Mindkét ország számára sikeres megállapodást fogunk kötni”

– összegezte álláspontját Trump a hétfői újságírói beszélgetésen.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (b) és Hszi Csin-ping kínai elnök Trump Palm Beach-i birtokán, Mar-a-Lagóban 2017. április 7-én. MTI/AP Fotó.