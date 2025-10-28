Donald Trump megállapodott Japánnal, „új aranykor” köszönthet be a két ország viszonyában

Kereskedelmi és gazdasági megállapodásokat írt alá Tokióban kedden Donald Trump amerikai elnök Japán új miniszterelnökével, Takaicsi Szanaéval.

A vezetők most írták alá a korábban kötött, a két ország közötti kapcsolat „új aranykoráról” szóló megállapodások végrehajtásáról szóló dokumentumot.

A megállapodás tartalmazza egyebek között azt is, hogy az Egyesült Államok „csak” 15 százalékos vámot vet ki a Japánból érkező importra – beleértve az autóipart is – a Donald Trump által eredetileg bejelentett 25 százalékkal szemben.

Cserébe Japán ígéretet tett arra, hogy 550 milliárd dollárt fektet be az Egyesült Államokban, és több amerikai árut vásárol, többek között olyan kulcsfontosságú ágazatokban, mint az autóipar, a repülőgépipar, a mezőgazdaság és az energiaipar. Ezen felül aláírtak egy keretmegállapodást is a ritkaföldfémek ellátásának biztosításáról.

Az amerikai elnök hétfőn érkezett Tokióba, ahol már fogadta őt a japán császár is.

Donald Trump előzőleg Malajziában járt, ahol részt vett a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének, az ASEAN éves csúcstalálkozóján, és közreműködött egy békeszerződés aláírásában is.

Az amerikai elnök szerdán utazik Dél-Koreába az APEC-csúcstalálkozóra, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel is találkozhat.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára újságíróknak kedden bejelentette, hogy a japán miniszterelnök jelölni fogja Donald Trumpot a Nobel-békedíjra.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (j) Takaicsi Szanae japán kormányfő társaságában köszönti a Tokió közelében fekvő jokoszukai haditengerészeti támaszponton állomásozó katonákat 2025. október 28-án. Trump háromnapos hivatalos látogatáson tartózkodik a szigetországban. MTI/AP/Mark Schiefelbein.