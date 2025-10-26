Szijjártó Péter szerint Donald Tusk írja Magyar Péter győzelmi tervét, és ez jó hír

Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be:

„Donald Tusk – aki leépítette a demokráciát Lengyelországban – bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét”.

„Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb, 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…” – tette hozzá.

Magyar Péterről is beszélt Tusk a szombati pártrendezvényen

A közlemény szerint Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk a pártja szombati kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt. A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, és úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány inkább az Európai Unió, mintsem az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszál.

Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül Tusk felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is.

A kormányfő felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, „hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz-ukrán konfliktusért”.

A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: „Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy a jók nem tehetetlenek, az azt jelenti, hogy nyertél.”

A szóban forgó részlet az alábbi videóban megtekinthető, 23.40-nél kezdődik. Tusk a fentieken túl azt is mondta még, hogy ha Magyar Péter nyer a választáson, akkor az első útja szerinte Varsóba vezet majd.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Milorad Dodikkal, a boszniai Szerb Köztársaság elnökével a megbeszélésük után tartott közös sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. szeptember 4-én. MTI/Hegedüs Róbert.