Rómából jelentkezett be Orbán Viktor a pápával való találkozás előtt

„A béke üzenetét hoztam a magyaroktól”– írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott fotó mellé, amelynek háttérben a Szent Péter-bazilika körvonalai is kivehetőek.

Mint írtuk, az olasz sajtó szombaton számolt be arról, hogy a miniszterelnök találkozik XIV. Leó pápával hétfő reggel.

A hírt vasárnap erősítették meg hivatalosan a magyar kormány részéről.