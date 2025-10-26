Műsorújság
Rómából jelentkezett be Orbán Viktor a pápával való találkozás előtt

2025.10.26. 18:44

A miniszterelnök vasárnap kora este tett közzé egy fotót a közösségi oldalán az Örök Városból.
A béke üzenetét hoztam a magyaroktól”– írta Orbán Viktor a Facebookon megosztott fotó mellé, amelynek háttérben a Szent Péter-bazilika körvonalai is kivehetőek.

Mint írtuk, az olasz sajtó szombaton számolt be arról, hogy a miniszterelnök találkozik XIV. Leó pápával hétfő reggel.

A hírt vasárnap erősítették meg hivatalosan a magyar kormány részéről.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.

