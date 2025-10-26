Lakóházakat ért orosz dróntámadás Kijevben, halálos áldozatok is vannak

Orosz dróntámadást ért vasárnapra virradóra két sokemeletes lakóházat Kijevben, a támadás következtében hárman meghaltak, huszonheten megsebesültek, közöttük hat gyermek is – közölte vasárnap Vitalij Klicsko kijevi polgármester.

A Telegram közösségi portálon a polgármester közölte:

az elsődleges értesülések szerint három ember meghalt, és huszonheten megsebesültek a Desznyanszki kerületben.

A támadás következtében lángok csaptak fel egy lakóház több lakásában, de sikerült a tüzet eloltani. Az Obolonyi kerületben drónok roncsai hullottak egy tizenöt emeletes lakóházra – közölte a polgármester.

Az ukrán hatóságok a Telegram üzenetküldő alkalmazásban közölték, hogy működésbe lépett az ukrán légvédelem, de az elfogott pilóta nélküli repülő szerkezetek roncsai lakóházakat rongáltak meg több kerületben.

Ukrajna több mint három és fél éve védekezik az orosz invázió ellen, s ezalatt Oroszország rendszeres támadja drónokkal, rakétákkal és manőverező robotrepülőgépekkel az ukrán városokat. Előző éjjel az Ukrajna elleni orosz légicsapásokban négy ember halt meg és mintegy húszan sebesültek meg.

A kiemelt kép illusztráció: a pusztítás nyomai egy kijevi lakóházat ért orosz légitámadást követően 2025. október 22-én. Az ukrán hatóságok közlése szerint a fővárost és térségét ért támadásban legkevesebb hat ember életét vesztette. MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson