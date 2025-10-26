Kemény választ ígért a Kreml, ha nagy hatótávolságú fegyverekkel éri támadás Oroszországot

Kemény választ fog adni az orosz hadsereg, ha Oroszország belsejét nagy hatótávolságú fegyverekkel támadják – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában.

„Nagyon sok pletyka kering most. (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) maga is kijelentette a napokban, hogy állítólag rendelkeznek olyan katonai potenciállal, amely lehetővé teszi számukra, hogy mélyen Oroszország belsejében mérjenek csapást. A fegyveres erők keményen reagálnak majd erre, ahogy (Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) mondta, megdöbbentő módon” – fogalmazott Peszkov.

Teljesen egyértelműnek nevezte Putyin szavait, és megjegyezte, hogy Ukrajna jelenleg aligha képes maga nagy hatótávolságú rakétákat gyártani, a birtokába került eszközök szerinte brit, német vagy olasz gyártmányúak lehetnek.

A Kreml szóvivője ismét elmondta, nem helyes az orosz-amerikai csúcstalálkozó lemondásáról beszélni pusztán amiatt, hogy a találkozó időpontjáról nem volt egyértelmű megállapodás.

Kapcsolódó tartalom Amerikai és orosz tisztségviselők egyeztetnek szombaton az ukrajnai háború lezárásáról Vlagyimir Putyin tanácsadója repülővel érkezett az Egyesült Államokba.

Oroszország és az Egyesült Államok között szerinte egyetértés van abban, hogy ezt nem lenne jó sokáig halogatni. „Az elnökök nem találkozhatnak csak a találkozás kedvéért, nem pazarolhatják az idejüket, és ezt nyilvánosan is elmondják” – mondta rámutatva, hogy a felek külügyminisztereiket bízták meg a folyamat előkészítésével.

Peszkov emlékeztetett arra, hogy elsőként Donald Trump amerikai elnök vetette fel: egyelőre nincs értelme a csúcstalálkozót megtartani, és – mint mondta – Putyin egyetértett vele. „Trump természetesen megérti, hogy egyelőre nincs ok azt feltételezni, hogy a közeljövőben előrelépés történhet a békés rendezés terén” – mondta. Hozzátette, hogy Trump őszinte vágya a helyzet rendezése iránt pozitív érzéseket kelt, de a konfliktus alapvető okai bonyolultak, és egyik napról a másikra nem lehet őket megoldani.

A szóvivő szerint nem kizárt, hogy megfelel a valóságnak az az amerikai lapértesülés, amely szerint az Egyesült Államok háromféle szankciólehetőséget készített elő Oroszország ellen, és ezek közül Trump azt választotta, amely az energetikai szektor ellen irányul. A szóvivő szerint az új büntetőintézkedések káros hatással vannak a Moszkva és Washington közötti kapcsolatok újraélesztésének esélyére. Viszont úgy véli, ez a lépés nem lehet oka arra, hogy feladják törekvéseiket.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (k) és Dmitrij Peszkov, a Keml szóvivője (j) a Független Államok Közösségének (FÁK) dusanbei csúcstalálkozóján 2025. október 10-én. MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Grigorij Sziszijev.