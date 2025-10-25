Műsorújság
Orbán Viktor hamarosan találkozhat XIV. Leó pápával

Szerző: hirado.hu
2025.10.25. 13:39

Fontos látogatáson vesz a magyar miniszterelnök hétfőn: Orbán Viktor XIV. Leó pápával és Giorgia Meloni olasz kormányfővel is tárgyal aznap – számolt be az olasz sajtó.

Orbán Viktor október 27-én találkozik a Vatikánban XIV. Leó olasz pápával – állítja az olasz sajtó, amely szerint

a megbeszélés része Orbán Viktor olaszországi diplomáciai útjának, melynek részeként aznap délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is személyesen fog egyeztetni.

A hírről az Editoriale Domani című újság számolt be, amelynek munkatársa az X-en is megosztotta az értesülést:

Az olasz sajtóban megjelent információk szerint

Leó pápa hétfőn reggel 9-kor, az Apostoli Palotában fogadja majd a magyar mniszterelnököt.

A találkozó témái közt lehetnek az ukrajnai háború és a béke kérdése, és a keresztény értékekek. XIV. Leó pápa megválasztása óta ez lesz az első személyes találkozója az egyhátfővel a magyar miniszterelnöknek.

