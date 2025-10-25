Orbán Viktor hamarosan találkozhat XIV. Leó pápával

Orbán Viktor október 27-én találkozik a Vatikánban XIV. Leó olasz pápával – állítja az olasz sajtó, amely szerint
a megbeszélés része Orbán Viktor olaszországi diplomáciai útjának, melynek részeként aznap délután Giorgia Melonival, az olasz miniszterelnökkel is személyesen fog egyeztetni.
A hírről az Editoriale Domani című újság számolt be, amelynek munkatársa az X-en is megosztotta az értesülést:
Az olasz sajtóban megjelent információk szerint
Leó pápa hétfőn reggel 9-kor, az Apostoli Palotában fogadja majd a magyar mniszterelnököt.
A találkozó témái közt lehetnek az ukrajnai háború és a béke kérdése, és a keresztény értékekek. XIV. Leó pápa megválasztása óta ez lesz az első személyes találkozója az egyhátfővel a magyar miniszterelnöknek.
