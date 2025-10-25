Kamala Harris bejelentette: lehet, hogy ismét elindul az elnökválasztáson

Kamala Harris volt amerikai alelnök kilátásba helyezte, hogy megint indul valamelyik elnökválasztáson.

Kamala Harris a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorának adott, szombaton részben ismertetett interjúban úgy fogalmazott: biztos abban, hogy még az unokahúgai életében lesz női elnöke az Egyesült Államoknak.

Arra a kérdésre, hogy ez a személy ő lesz-e, Kamala Harris úgy válaszolt, hogy „lehetséges”.

Hozzátette ugyanakkor, hogy még nem hozott végleges döntést az indulásról. Megismételte azonban a könyvében is szereplő kifejezést, miszerint „még nem végzett” a politikai pályafutásával.

„Egész életemet, pályafutásomat a szolgálatnak szenteltem, és sok módon lehet szolgálni, de még nem döntöttem el, hogy mit fogok tenni a jövőben” – fogalmazott a politikus, aki Joe Biden előző demokrata párti amerikai elnök alelnöke volt, és Biden visszalépése után elnökjelöltként indult a tavalyi választáson, amely a republikánus jelenlegi elnök, Donald Trump győzelmével végződött.

A BBC-interjúban – arra a felvetésre, hogy a fogadóirodák nem sok esélyt jósolnak neki, ha ismét indulna az elnöki tisztségért – Kamala Harris úgy fogalmazott: sokféle felmérés létezik, és ezek mindenfélét mutatnak, de ő soha nem figyelt oda ezekre a közvélemény-kutatásokra. Harris később„zsarnoknak” nevezte Trumpot, és kijelentette: igaznak bizonyultak azok a figyelmeztetések, amelyeket ő az elnökválasztási kampányban a jelenlegi elnökkel kapcsolatban tett.

Az ABC amerikai televíziós társaság egyik humorista műsorvezetője, Jimmy Kimmel felfüggesztésére utalva a volt alelnök azt mondta: Donald Trump olyan mértékben nem tudja elviselni az akár vicc formájában megnyilvánuló bírálatokat, hogy kész lett volna felszámolni egy egész médiaszervezetet is.

Bírálta az amerikai üzleti élet vezetőit is, akik szavai szerint „túl könnyen engednek” Trump kívánságainak, nyilvánvalóan azért, hogy elnyerjék jóindulatát egy esetleges vállalati egyesülési tranzakció jóváhagyásához vagy valamilyen vizsgálat elkerüléséhez.

A Fehér Ház szóvivője, Abigail Jackson a BBC megkeresésére úgy reagált Kamala Harris kijelentéseire, hogy amikor a volt alelnök súlyos vereséget szenvedett a tavalyi választáson, talán fel kellett volna fognia, hogy „az amerikai nép nem törődik abszurd hazugságaival”.

Kiemelt kép: Kamala Harris alelnök a sajtó képviselõinek nyilatkozik a szenátus és a képviselõház együttes ülése elõtt az amerikai törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2025. január 6-án. Az ülésen a kongresszus hivatalosan is véglegesíti a republikánus párti Donald Trump korábbi elnök gyõzelmét hozó, 2024. november 5-i elnökválasztás eredményét. A négyévente január 6-án tartandó közös kongresszusi ülés az elnökválasztás megerõsítésének utolsó állomása. MTI/EPA/Jim Lo Scalzo.