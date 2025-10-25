„Hangsúlyozzuk, hogy nem állunk háborúban az Orosz Föderációval” – az olasz miniszterelnök-helyettes szerint ezért nem küldenek légvédelmet Ukrajnának

Olaszország támogatja Ukrajnát, de nem áll háborúban Oroszországgal – hangoztatta Antonio Tajani miniszterelnök-helyettes, külügyminiszter szombaton hangsúlyozva, hogy Róma nem ad Samp/T közepes hatótávolságú légvédelmi rendszert Kijevnek.

Antonio Tajani hangsúlyozta, hogy Olaszország az ukrajnai háború kezdete óta nem szállított hosszú hatótávolságú rakétákat Kijevnek.

Ami a Samp/T légvédelmi rendszert illeti, Antonio Tajani közölte, hogy egyelőre semmilyen terv sincsen arra, hogy azt Ukrajnába telepítenék.

„Továbbra is támogatjuk Ukrajnát minden tekintetben, politikai, pénzügyi és katonai eszközökkel, de hangsúlyozzuk, hogy nem állunk háborúban az OroszFöderációval. Ukrajna függetlenségét kívánjuk elérni, tűzszünetben reménykedve, ahogyan azt az Egyesült Államok javasolta (…) a béke útját követjük” – mondta Tajani újságírói kérdésekre válaszolva Torinóban, ahol pártja, a Hajrá Olaszország! országos találkozója zajlik.

Korábban az olasz védelmi tárca cáfolta azt a külföldi sajtóban közölt értesülést, miszerint Róma a Samp/T rendszerhez tartozó rakétákat és lövedékeket szállít Ukrajnába.

A minisztérium közölte, hogy 2022 februárja óta már tizenegy olasz fegyverszállítmányt adtak át Ukrajnának, és a következő időszakban várható a tizenkettedik elindítása, de a szállítmányok tartalma titkosított.

A SAMP/T légvédelmi rendszerek átadása az elmúlt években is felvetődött: tavaly még úgy volt, hogy Ukrajna megkaphatja ezeket.

Giorgia Meloni miniszterelnök a római parlamentben október 22-én kijelentette, hogy teljes mértékben támogatják Kijevet, de Olaszország nem küld katonákat Ukrajnába.

Kiemelt kép: Antonio Tajani olasz kormányfőhelyettes és külügyminiszter a Gázai övezetben végzett izraeli műveletekről tartott parlamenti vitán Rómában 2025. október 2-án. Az előző napon az izraeli haditengerészet feltartóztatta a Global Sumud Flottilla nevű palesztinbarát hajóraj aktivistáit a Gázai övezethez közeli tengerszakaszon, az izraeli vezetés pedig közölte, hogy kikötőbe szállítja és kiutasítja az országból az akció résztvevőit. Az incidens tüntetéshullámot indított el Olaszországban, az olasz szakszervezetek október 3-ra általános sztrájkot hirdettek meg. MTI/EPA/ANSA/Fabio Frustaci.