Egy georgiai és egy lengyel újságíró kapta meg idén az Európai Parlament legrangosabb elismerését

Mzia Amaglobeli georgiai újságíró és Andrzej Poczobut fehéroroszországi lengyel nemzetiségi aktivista-újságíró kapja idén az Európai Parlament (EP) által az emberi jogok, a szólás- és gondolatszabadság védelméért odaítélt Szaharov-díjat – közölte az uniós parlament szerdán.

A strasbourgi közlemény szerint Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke a döntést meghozó Elnökök Értekezletének ülése után jelentette be a 2025-ös Szaharov-díj kitüntetettjeit.

Mzia Amaglobeli és a georgiai tiltakozó mozgalom jelölését Rasa Jukneviciene litván európai parlamenti képviselő javaslatára 60 EP-képviselő támogatta.

Amaglobelit, a Batumelebi és a Netgazeti online médiumok vezetőjét 2025 januárjában tartóztatták le, mert kormányellenes tüntetéseken vett részt. Augusztusban két év börtönbüntetésre ítélték.

Amaglobeli – aki Georgia függetlenné válása óta az első nő volt az országban a politikai foglyok között – a véleménynyilvánítás szabadságának védelmezője, a georgiai demokráciapárti tiltakozó mozgalom vezéralakjává vált.

A fehéroroszországi lengyel Andrzej Poczobut díjazását az Európai Néppárt (EPP) és az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportja támogatta.

Az újságíró, blogger és aktivista Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnököt nyíltan bíráló írásaival, valamint a történelemről és az emberi jogokról szóló publikációival vált ismertté. Többször letartóztatták, 2021 óta ismét őrizetben van, és nyolc év börtönbüntetésre ítélték.

BREAKING: Andrzej Poczobut and Mzia Amaglobeli, journalists from Belarus and Georgia, are the laureates of the 2025 #SakharovPrize. This decision sends a powerful message of solidarity with those who risk everything for the truth. Courage always triumphs! pic.twitter.com/aE8v1BKcuY — EPP Group (@EPPGroup) October 22, 2025

Roberta Metsola köszöntőjében azt mondta, mindkettő díjazott újságírót koholt vádak alapján börtönözték be, pusztán azért, mert felszólaltak az igazságtalanság ellen. „Mindketten súlyos árat fizettek azért, hogy kimondták az igazságot” – fogalmazott. „Bátorságuk a szabadság és a demokrácia érdekében vívott harc szimbólumává vált. Az EP mellettük áll, mindazok mellett, akik a szabadságért küzdenek” – jelentette ki.

A díjat az EP decemberi plenáris ülésének keretében adják át Strasbourgban – tájékoztatott az elnök.

A Szaharov-díjat 1988 óta minden évben olyasvalakinek ítélik oda, aki jelentős erőfeszítéseket tesz, nagy áldozatokat vállal az emberi jogokért, a gondolatszabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemben.

A Nobel-békedíjas Andrej Szaharov orosz fizikus nevét viselő díjra a parlamenti frakciók vagy legalább 40 képviselő ajánlhat jelöltet. A díjjal 50 ezer euró (mintegy 20 millió forint) jutalom jár.

Idén nyolc jelölés érkezett a díjra.

A két kiválasztott mellett a nemrégiben merényletben meggyilkolt amerikai Charlie Kirk konzervatív aktivistát, a Budapest Pride-ot,

továbbá a konfliktus sújtotta palesztin területeken dolgozó újságírókat és humanitárius dolgozókat, a palesztin területeken dolgozó újságírók csoportjának öt tagját, Boualem Sansal börtönbüntetésre ítélt algériai-francia írót, valamint a tavaly novemberi újvidéki tragédia óta tiltakozó szerbiai egyetemistákat jelölték a kitüntetésre.

TavalyEdmundo González Urrutia venezuelai ellenzéki politikus és María Corina Machado, mint a venezuelai demokratikus erők egyik vezetője kapták meg a díjat – utóbbi azóta a Nobel-békedíjat is elnyerte idén.

Kiemelt kép: 2025. május 5-én a batumi városi bíróságon készített kép Mzia Amaglobeli georgiai újságíróról, aki Andrzej Poczobut fehéroroszországi lengyel nemzetiségi aktivista-újságíróval 2025. október 22-én elnyerte az Európai Parlament által az emberi jogok, a szólás- és gondolatszabadság védelméért odaítélt Szaharov-díjat. MTI/EPA/Zurab Cercvadze.