A brazil elnök szerint működésképtelenné vált az ENSZ

Működésképtelennek nevezte az ENSZ-t és más hasonló nemzetközi szervezeteket Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök a Gázai konfliktusban való segítségnyújtás kudarcára hivatkozva.

„Ezek a multilaterális szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az ilyen dolgokat, már nem működnek” – mondta Lula Malajziában, miután találkozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel.

„Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ már nem működik” – tette hozzá.

Lula tétlenséggel vádolta az ENSZ-t a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban, ahol október eleje óta hivatalos fegyverszünet van érvényben Izrael és az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász között. „Mégis, ki tudna elfogadni egy olyan népirtást, amely a Gázai övezetben már olyan régóta zajlik?” – mondta Lula Putrajayában, a malajziai főváros, Kuala Lumpur közelében.

Lula a Délkelet-ázsiai Államok Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján tartózkodik Kuala Lumpurban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog.

A tervezett megbeszélést Trump is megerősítette. „Úgy gondolom, találkozunk” – mondta Trump pénteken újságíróknak az Air Force One kormányzati repülőgépen.

A két államfő között Donald Trump januári újraválasztása óta feszült hangulat az utóbbi időben enyhült. Az ENSZ szeptemberi közgyűlése alkalmából létrejött találkozón Trump „kiváló kémiai összhangról” beszélt Lulával kapcsolatban.

A két 79 éves politikus október elején telefonon beszélt egymással. Trump a beszélgetést „nagyon jónak” minősítette, a brazil elnökség pedig közölte, hogy 30 percig „barátságos hangnemben” diskuráltak egymással.

Kiemelt kép: Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az Emmanuel Macron francia államfõvel közösen tartott sajtóértekezleten a párizsi elnöki rezidencián 2025. június 5-én. MTI/EPA pool/Christophe Petit Tesson.