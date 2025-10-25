A brazil elnök szerint működésképtelenné vált az ENSZ

„Ezek a multilaterális szervezetek, amelyeket azért hoztak létre, hogy megakadályozzák az ilyen dolgokat, már nem működnek” – mondta Lula Malajziában, miután találkozott Anwar Ibrahim malajziai miniszterelnökkel.
„Az ENSZ Biztonsági Tanácsa és az ENSZ már nem működik” – tette hozzá.
Lula tétlenséggel vádolta az ENSZ-t a Gázai övezetben kitört háborúval kapcsolatban, ahol október eleje óta hivatalos fegyverszünet van érvényben Izrael és az iszlamista palesztin szervezet, a Hamász között. „Mégis, ki tudna elfogadni egy olyan népirtást, amely a Gázai övezetben már olyan régóta zajlik?” – mondta Lula Putrajayában, a malajziai főváros, Kuala Lumpur közelében.
Lula a Délkelet-ázsiai Államok Szövetségének (ASEAN) csúcstalálkozóján tartózkodik Kuala Lumpurban, ahol Donald Trump amerikai elnökkel is találkozni fog.
A tervezett megbeszélést Trump is megerősítette. „Úgy gondolom, találkozunk” – mondta Trump pénteken újságíróknak az Air Force One kormányzati repülőgépen.
A két államfő között Donald Trump januári újraválasztása óta feszült hangulat az utóbbi időben enyhült. Az ENSZ szeptemberi közgyűlése alkalmából létrejött találkozón Trump „kiváló kémiai összhangról” beszélt Lulával kapcsolatban.
A két 79 éves politikus október elején telefonon beszélt egymással. Trump a beszélgetést „nagyon jónak” minősítette, a brazil elnökség pedig közölte, hogy 30 percig „barátságos hangnemben” diskuráltak egymással.
Kiemelt kép: Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök az Emmanuel Macron francia államfõvel közösen tartott sajtóértekezleten a párizsi elnöki rezidencián 2025. június 5-én. MTI/EPA pool/Christophe Petit Tesson.