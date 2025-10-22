Putyin irányításával tartottak gyakorlatot az orosz hadászati nukleáris erők

Gyakorlatot tartottak az orosz hadászati nukleáris erők Vlagyimir Putyin elnök irányításával – közölte szerdán a Kreml.

A gyakorlaton több interkontinentális ballisztikus és légi állomásoztatású „szárnyas” rakétát indítottak. Bevetették a Jarsz komplexumot a pleszecki űrrepülőtérről – a célpont a kamcsatkai Kura lőtér volt -, a Brjanszk tengeralattjárót a Barents-tenger vizein, valamint Tu-95MS típusú hadászati rakétahordozó repülőgépeket is.

Az elnök a vezérkar ülésén közölte, hogy a gyakorlat a tervek szerint zajlott. Hangsúlyozta, hogy a nukleáris erők irányítását az előzetesen elfogadott menetrend szerint gyakorolták el.

Az indításokat a Nemzeti Védelmi Parancsnokság felügyelte. A Kreml közleménye szerint a gyakorlattal a felkészültség szintjét és a csapatok irányításával kapcsolatos gyakorlati készségeket ellenőrizték, minden feladatot végrehajtottak.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök felkeresi a Zapad-2025 fedőnevű orosz-fehérorosz hadgyakorlat színhelyét, 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov)