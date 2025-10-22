Gulyás Gergely: a fegyverszállítás és Ukrajna EU-csatlakozása ellentétes Magyarország érdekével

Az elmúlt hetekben Brüsszelben fontos döntések születtek az Ukrajnába szánt fegyverek szállítását, illetve az ország uniós csatlakozását érintően, és ezek ellentétesek Magyarország érdekével – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Facebook-oldalán a brüsszeli háborús tervek ellen indított aláírásgyűjtéssel összefüggésben.

Gulyás Gergely a közösségi oldalára feltöltött videójában – arra a kérdésre, hogy miért fontos, hogy minél többen aláírják ezt az ívet – azt válaszolta:

Brüsszelben fokozni akarják a fegyverszállítást, és Amerika abban a pozícióban lesz, aki fegyvert gyárt, de Európa fizeti ki, vagy kell, hogy kifizesse a fegyvert, amit Ukrajnának akarnak szállítani.

„Mindig is azt mondtuk, hogy ez nem a mi háborúnk, és fegyvert ne szállítsunk, más formában humanitárius segítséget nyújtottunk, de fegyvert ne szállítsunk” – tette hozzá.

A miniszter szerint az is egyértelmű, hogy az újjáépítés költségeit az Egyesült Államok Európára akarja terhelni, vagy legalábbis saját maga ebben nem fog részt venni. Úgy tűnik, hogy Európa e költségek viselésére is készen áll, eközben fel akarják gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását – tette hozzá, hangsúlyozva, hogy Magyarország érdeke ellentétes azzal, amit Brüsszelben terveznek.

Ezért fontos a magyar kormánynak az itthoni támogatottsága, hogy sikerrel védhesse meg az európai és egyértelműen magyar érdeket, ami az, hogy „tartsuk magunkat távol a háborútól, ne vonódjunk be ebbe a háborúba, és Európa elsősorban a saját versenyképességére, saját gazdasági növekedésére legyen tekintettel, mert az elmúlt három és fél évben egy elhibázott szankciós politika és egy elhibázott hozzáállás a háborúhoz okozza mindazokat a gazdasági nehézségeket, amelyekkel szembesülünk itt, Közép-Európában és Európában mindenütt” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely a 48 perc című műsorban. Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula.