Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

A lengyel külügyminiszter abban bízik, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket

Szerző: hirado.hu
2025.10.22. 16:43

Főoldal / Külpolitika

| Szerző: hirado.hu
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi portálon – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyik bejegyzésére reagálva – azt írta: bízik benne, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarország ellátását is biztosító Barátság kőolajvezetéket.

Az ügy előzménye az volt, hogy Szijjártó Péter közzétett egy bejegyzést az X-en arról a cikkről, amely szerint Sikorski kedden azt mondta: nem tudják garantálni, hogy egy lengyel „független bíróság ne kötelezze a kormányt” Vlagyimir Putyin gépének feltartóztatására, ha az orosz elnök Lengyelország fölött akarna átrepülni a budapesti békecsúcsra vezető úton.

Kapcsolódó tartalom

Szijjártó azt írta a posztjában:

„Radoslaw Sikorski azon független bíróságról beszél, amely Donald Tusk utasítására megtagadta az Északi Áramlat-2 gázvezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?

Kapcsolódó tartalom

Erre kontrázott rá a lengyel külügyminiszter, aki úgy fogalmazott: „Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény.” Majd hozzátette azt is:

„Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti Horvátországon keresztül juthattok olajhoz.”

„Magyar őrnaggyal” Sikorski az ukrán drónerők parancsnokára, a Magyar hívőjelű Robert Brovgyira célzott, akit a Barátság kőolajvezeték elleni csapások miatt idén nyáron is tiltottak Magyarországról.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az amerikai partnerével, Antony Blinkennel tartott varsói sajtóértekezleten 2024. szeptember 12-én. MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.

Barátság olajvezetékLengyelországorosz–ukrán háború Radoslaw SikorskiSzijjártó Péter Ukrajna

Ajánljuk még

 