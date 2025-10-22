A lengyel külügyminiszter abban bízik, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket

Az ügy előzménye az volt, hogy Szijjártó Péter közzétett egy bejegyzést az X-en arról a cikkről, amely szerint Sikorski kedden azt mondta: nem tudják garantálni, hogy egy lengyel „független bíróság ne kötelezze a kormányt” Vlagyimir Putyin gépének feltartóztatására, ha az orosz elnök Lengyelország fölött akarna átrepülni a budapesti békecsúcsra vezető úton.
Szijjártó azt írta a posztjában:
„Radoslaw Sikorski azon független bíróságról beszél, amely Donald Tusk utasítására megtagadta az Északi Áramlat-2 gázvezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?”
Erre kontrázott rá a lengyel külügyminiszter, aki úgy fogalmazott: „Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény.” Majd hozzátette azt is:
„Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti Horvátországon keresztül juthattok olajhoz.”
„Magyar őrnaggyal” Sikorski az ukrán drónerők parancsnokára, a Magyar hívőjelű Robert Brovgyira célzott, akit a Barátság kőolajvezeték elleni csapások miatt idén nyáron is tiltottak Magyarországról.
Kiemelt kép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az amerikai partnerével, Antony Blinkennel tartott varsói sajtóértekezleten 2024. szeptember 12-én. MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.