A lengyel külügyminiszter abban bízik, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi portálon – Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egyik bejegyzésére reagálva – azt írta: bízik benne, hogy az ukránok megsemmisítik a Magyarország ellátását is biztosító Barátság kőolajvezetéket.

Az ügy előzménye az volt, hogy Szijjártó Péter közzétett egy bejegyzést az X-en arról a cikkről, amely szerint Sikorski kedden azt mondta: nem tudják garantálni, hogy egy lengyel „független bíróság ne kötelezze a kormányt” Vlagyimir Putyin gépének feltartóztatására, ha az orosz elnök Lengyelország fölött akarna átrepülni a budapesti békecsúcsra vezető úton.

Szijjártó azt írta a posztjában:

Erre kontrázott rá a lengyel külügyminiszter, aki úgy fogalmazott: „Péter, büszke vagyok a lengyel bíróságra, amely úgy döntött, hogy a megszálló szabotálása nem bűncselekmény.” Majd hozzátette azt is:

„Sőt, remélem, hogy bátor honfitársad, Magyar őrnagy végre sikerrel jár, és megsemmisíti a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, és ti Horvátországon keresztül juthattok olajhoz.”

Peter, I am proud of the Polish court which ruled that sabotaging an invader is no crime.

Moreover, I hope your brave compatriot, Major Magyar, finally succeeds in knocking out the oil pipeline that feeds Putin’s war machine and you get your oil via Croatia. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 22, 2025

„Magyar őrnaggyal” Sikorski az ukrán drónerők parancsnokára, a Magyar hívőjelű Robert Brovgyira célzott, akit a Barátság kőolajvezeték elleni csapások miatt idén nyáron is tiltottak Magyarországról.

Kiemelt kép: Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az amerikai partnerével, Antony Blinkennel tartott varsói sajtóértekezleten 2024. szeptember 12-én. MTI/EPA/PAP/Leszek Szymanski.