Zsidógyűlölet a labdarúgásban: a Maccabi Tel-Aviv rajongói biztonsági okokból nem mennek Angliába

Az izraeli Maccabi Tel Aviv labdarúgócsapata biztonsági okokra hivatkozva elutasította a nekik felajánlott vendégszurkolói jegyeket az Aston Villa elleni mérkőzésükön. Korábban még a helyi rendőrség döntött úgy, hogy biztonsági okokból nem engedik be az izraeli szurkolókat a november 6-i meccsre. A döntést még a brit kormányfő is kritizálta, és felmerült, hogy felülbírálhatják, de most a vendégcsapat közölte, hogy inkább nem kérnek a jegyekből.

Az izraeli futballklub kijelentette:

még ha a döntést vissza is vonják, akkor sem fogadnak el jegyeket a szurkolóik számára

A közép-angliai, birminghami klub stadionját, a Villa Parkot is felügyelő helyi Biztonsági Tanácsadó Csoport (SAG) a rendőrség kockázatértékelésére hivatkozva tiltotta meg a múlt héten a vendégszurkolók részvételét a november 6-i Európa Liga mérkőzésen. A döntés széles körű kritikát váltott ki, még Keir Starmer miniszterelnök is bírálta azt. A brit kormány pénteken azt közölte: dolgoznak azon, hogy az izraeli szurkolók részt vehessenek a mérkőzésen.

Ezzel kapcsolatban jelent fordulatot a Maccabi Tel Aviv honlapján megjelent friss közlemény, amelyben azt írták: „Szurkolóink jóléte és biztonsága elsődleges fontosságú számunkra, és a kemény tanulságok alapján úgy döntöttünk, hogy elutasítjuk az idegenbeli szurkolók számára felajánlott helyeket, és döntésünket ebben a kontextusban kell értelmezni”.

„Reméljük, hogy a körülmények megváltoznak, és bízunk benne, hogy a közeljövőben sportszerű környezetben játszhatunk Birminghamben”

– tették hozzá a közleményben, amelyben megkérdőjelezték azok motivációját, akik a vendégszurkolók kitiltását szorgalmazzák.

„Elismerjük a brit kormány és a rendőrség erőfeszítéseit, hogy mindkét szurkolótábor biztonságosan részt vehessen a mérkőzésen, és hálásak vagyunk a futballközösség és a társadalom egészének támogatásáért” – közölte a klub a The Times of Israel beszámolója szerint. Hozzátették azt is: „Első csapatunk muszlim, keresztény és zsidó játékosokból áll, és szurkolóink is átlépik az etnikai és vallási határokat. Emellett fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy felszámoljuk a szurkolóink között a szélsőségesebb elemeket.”

„Nyilvánvaló, hogy különféle beágyazott csoportok igyekeznek rossz hírbe hozni a Maccabi Tel Aviv szurkolóit – akik többségükben nem foglalkoznak semmiféle rasszizmussal vagy huliganizmussal –, és saját társadalmi és politikai céljaikra használják ki az elszigetelt incidenseket. A gyűlöletet keltő hamis állítások eredményeként mérgező légkör alakult ki, ami nagyon kétségessé teszi a mérkőzésre látogatni kívánó szurkolóink biztonságát”

– fogalmazott a klub.

A helyi rendőrség a múlt héten arra hivatkozva sorolta „magas kockázatú” kategóriába a mérkőzést, hogy „a jelenlegi információk és a korábbi incidensek, köztük az Ajax és a Maccabi Tel Aviv közötti 2024-es UEFA Európa Liga-mérkőzés során Amszterdamban történt erőszakos összecsapások és gyűlölet-bűncselekmények alapján” ezt indokoltnak látták.

Nem mellékes az sem, hogy

Birmingham a gázai háború kezdete óta a palesztinbarát tüntetések színhelye.

Számos brit baloldali független és zöld politikus támogatta a tilalmat, néhányan pedig az izraeli csapatok nemzetközi versenyekből való szélesebb körű kizárását szorgalmazták a kormány gázai fellépései miatt – jegyezte meg a The Times of Israel, amely emlékeztetett arra is, hogy a hónap elején két zsidó férfi halt meg a Manchesterben történt, iszlamista hátterű terrortámadásban.

Kapcsolódó tartalom Hűségnyilatkozatot tett az Iszlám Állam mellett a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás elkövetője A rendőrség szerdai beszámolója szerint az Iszlám Állam nevű dzsihadista terrorszervezet mellett tett hűségnyilatkozatot a manchesteri zsinagóga elleni terrortámadás elkövetője.

Kiemelt kép: Izrael-ellenes tüntetõk palesztin zászlóval Amszterdamban a labdarúgó Európa-ligában játszott Ajax Amsterdam-Maccabi Tel-Aviv mérkõzés elõtt, 2024. november 7-én. MTI/EPA/ANP/Jeroen Jumelet.