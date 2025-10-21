Közel ötszázezer illegális bevándorlót fogtak el az Egyesült Államokban Donald Trump beiktatása óta

Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma (DHS) az elmúlt kilenc hónapban közel félmillió illegális bevándorlót helyezett letartóztatásba. Többségük ellen vádemelés történt vagy bírósági ítélet született – árulta el Kristi Noem belbiztonsági miniszter.

„Január óta a Belbiztonsági Minisztérium több mint 480 000 bűnöző illegális bevándorlót tartóztatott le – ezeknek az egyéneknek 70 százaléka büntetőjogi vádakkal szembesül, vagy már elítélték őket ezekért a bűncselekményekért” – mondta Kristi Noem a Breitbart beszámolója szerint hétfőn egy sajtótájékoztatón a floridai Sarasotában.

A miniszter szerint a DHS és a Bevándorlási és Vámügyi Hatóság (ICE) az illegális bevándorlók közül „a lehető legrosszabbakra koncentrál, hogy ezeket az embereket bíróság elé állítsák”.

„Nem fogjuk hagyni, hogy ezek az emberek tovább terrorizálják utcáinkat, és nem fogjuk hagyni, hogy áldozataikká tegyék az ebben az országban élő családokat” – fogalmazott Noem, aki kiemelt több, a közelmúltban történt esetet:

Erick Carlos Artiles Ramost – egy kubai illegális bevándorlót – gyilkosság, emberrablás, rablás, fegyveres autórablás és ittas vezetés miatt ítéltek el. Artiles Ramos-t 2008-ban egy szövetségi bíró kiutasította, de az ICE ügynökei csak nemrég fogták el.

A kétszer kiutasított salvadori illegális bevándorló, Oscar Alfredo Retana Marroquint szintén az ICE ügynökei kapták el, miután gyermek elleni szexuális bántalmazás és ittas vezetés miatt elítélték.

Az ICE tartóztatta le a mexikói Arturo Sanchez Morales illegális bevándorlót, akit egyszer már kiutasítottak, és 2019-ben végleges kiutasítási végzés született ellene. Sanchez Morales-t kiskorú elleni nemi erőszak, kiskorúval való vérfertőzés és ittas vezetés miatt ítélték el.

A kétszer kiutasított hondurasi illegális bevándorlót, Lelis Reinaldo Bejarano-Zeront is az ICE ügynökei fogták el, miután családon belüli erőszak miatt már korábban ítélet született ellene.

Szeptemberi adatok szerint Trump hivatalba lépése óta 50 éves mélypontra süllyedt a zöldhatárt átlépő illegális bevándorlók száma.

