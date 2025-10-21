Így vonult be Nicolas Sarkozy kedden a börtönbe – VIDEÓ

Kedden megkezdte börtönbüntetését Nicolas Sarkozy volt francia elnök, akit az előző hónapban ítéltek öt évre.

A 70 éves francia politikusról

kedd reggel készültek felvételek amint feleségével, Carla Bruni-Sarkozyvel kéz a kézben elindultak a párizsi La Sante börtön felé.

Sarkozy fiai és lánya – Jean, Pierre, Louis és Giulia – valamint unokái is is jelen voltak.

Miközben felkészült a börtönbüntetésének megkezdésére, Nicolas Sarkozy a közösségi médiában egy közleményt tett közzé,

amelyben megismételte azt, hogy „ártatlan embernek” tartja magát, és elmondta, hogy „mély fájdalmat érez Franciaország iránt”.

„Miközben felkészülök arra, hogy átlépjem a La Sante börtön falait, gondolataim a francia nép minden rétegéhez és minden véleményéhez fordulnak. Megingathatatlan erővel szeretném elmondani nekik, hogy ma reggel nem a köztársaság volt elnökét zárják be, hanem egy ártatlan embert. Mély fájdalmat érzek Franciaország iránt, amelyet megalázott a bosszú kifejezése, amely a gyűlöletet soha nem látott szintre emelte. Nincs kétségem. Az igazság diadalmaskodni fog. De az ára súlyos lesz” – írta a Sky News szerint Sarkozy a közleményben.

A börtönbe vezető úton Sarkozy több száz támogatója azt skandálta, hogy „Nicolas, Nicolas”, és a francia nemzeti himnuszt énekelték.

Nicolas Sarkozyt szeptemberben mondta ki bűnösnek a párizsi büntetőbíróság bűnszervezetben való részvételben a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indult perben.

A volt elnök a náci kollaboráns Philippe Pétain marsall óta az első francia állami vezető, akit bebörtönöznek. Sarkozy ügyvédei szerint biztonsági okokból magánzárkában fogják tartani, távol a többi fogolytól. A volt elnök a Le Figaro francia napilapnak elmondta, hogy három könyvet visz magával, köztük Alexandre Dumas Monte Cristo grófja című regényé. Sarkozyt múlt hét pénteken Emmanuel Macron francia elnök is fogadta még hivatalában a bevonulás előtt.

Kiemelt kép: Nicolas Sarkozy volt francia elnök felesége, Carla Bruni-Sarkozy társaságában indul otthonából a párizsi Santé börtönbe 2025. október 21-én, börtönbüntetése megkezdésének napján. A 70 éves Sarkozyt a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben ítélték öt év szabadságvesztésre szeptember 25-én (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)