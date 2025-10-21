Boris Johnson „gyilkos hangulatban”: a koronavírus-járvány kezelése miatt hallgatták meg a volt kormányfőt

Boris Johnson volt brit miniszterelnököt kedden meghallgatták abban a kormányzati nyilvános vizsgálatban, amelynek az a témája, hogy az általa vezetett brit kormány megfelelően kezelte-e a koronavírus-járványt, különösen a kiskorúakat érintő személyes korlátozások vonatkozásában. A meghallgatáson a korábbi kormányfő közösségi médiás üzeneteit is bemutatták, amelyekből az derült ki, hogy Johnson saját bevallása szerint „gyilkos hangulatban” távozott az Oktatási Minisztériumból. Johnson a keddi meghallgatás végén elismerte: valószínűleg hibáztak a járvány kezelését illetően.

A kormányzati nyilvános vizsgálaton bemutatott bizonyítékok egyértelműen azt mutatják, hogy Boris Johnson 2020 nyarán – amikor botrány lett abból, hogy a kormány döntése miatt az összes középiskolai vizsgát lemondták – egyértelműen elégedetlen volt a brit Oktatási Minisztériummal – írta a Sky News, amely szerint a meghallgatáson bemutatták a volt miniszterelnök és tanácsadója, Dominic Cummings közötti WhatsApp-üzeneteket is.

Ezek egyikében Johnson azt írta:

„teljesen gyilkos hangulatban” tért vissza a vidéki rezidenciájára, miután egyeztetett Sir Gavin Williamson oktatási miniszterrel.

A brit kormányfő – aki korábbi hírek szerint is radikális lépéseket fontolgatott a járvány idején – privát üzenetben hozzátette azt is: „Szükségünk van egy tervre az Oktatási Minisztérium számára. Szükségünk van egy állandó titkárra, jobb államtitkárokra, és őszintén szólva egy reformprogramra is. Ez így nem mehet tovább. Fontolgatom, hogy bemegyek a miniszterelnöki hivatalba és kirúgom az embereket.”

A meghallgatáson elhangzott, hogy nem sokkal később a minisztérium egyik vezető tisztségviselőjét valóban menesztették, de Sir Gavin Williamson megtarthatta miniszteri pozícióját. Boris Johnson a meghallgatáson azt mondta erről: „Ha visszatekintek arra, hogy miként bántam szeretett kollégáimmal a kormányban töltött három és fél év alatt, akkor számos változtatást tudnék elképzelni. De nem hiszem, hogy most van értelme erről spekulálni, azt leszámítva, hogy összességében, tekintettel a nehézségekre, amelyekkel szembesültünk, úgy gondolom, hogy Gavin vezetése alatt a minisztérium elég hősies munkát végzett a COVID-val való megbirkózás terén, és ez volt az én véleményem.”

Elismerte, hogy „valószínűleg túl messzire mentek”

A 2020 nyári vizsgabotránnyal kapcsolatban Boris Johnson azzal védekezett: tényleg „egy katasztrófa” volt, ami azzal kapcsolatban történt, de szerinte nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a járvány miatt „egy sokkal, sokkal nagyobb katasztrófával ”próbáltak megbirkózni akkor.

A meghallgatáson szóba került az is, hogy megfelelő korlátozásokat vezettek-e a be az iskolások számára a járvány alatt. Sokak szerint ugyanis a lépések nem voltak eléggé szigorúak: a meghallgatás helyszíne előtt olyan, különböző csoportok aktivistái gyűltek össze, amelyek ezen az állásponton vannak.

Egyikük, a 18 éves Laith McAllister a BBC-nek elmondta: négy éve él együtt az úgynevezett hosszú COVID szindrómával, amely a fertőzés miatt alakult ki, amelynek még mindig érzi a tüneteit

„Ez tönkretette a gyerekkorunkat, és ezt sokan nem teljesen értik meg. Szeretném, ha Boris vállalná a felelősséget”

– nyilatkozta a fiatal (mások viszont amiatt tartják felelősnek a miniszterelnököt, hogy bizonyos területeken túl szigorúak voltak a korlátozások).

A több mint három órás meghallgatás alatt a BBC szerint Boris Johnson elismerte, hogy nem készültek fel megfelelően az iskolák bezárására sem. Azzal kapcsolatban pedig, hogy a bezárás után 2021. januárban úgy tervezték, hogy ismét kinyitnak, de ez mégsem sikerült, azzal védekezett: a koronavírus alfa variánsának megjelenése húzta keresztül a számításaikat.

A társadalmi összejövetelekre vonatkozó korlátozásokra és a karantén gyermekekre gyakorolt hatására vonatkozó kérdéseknél

Boris Johnson elismerte, hogy kormánya ebből a szempontból „valószínűleg túl messzire ment”, és hogy egy „túl bonyolult” rendszert próbáltak meg átültetni a gyakorlatba.

A vizsgálat – amelynek megindítását még Johnson kormánya kezdeményezte, és egy független elnök vezeti le – már 2023 óta zajlik, és a miniszterelnök meghallgatása után is folytatódni fog további személyek meghallgatásával. Mint a BBC írta: a mostanihoz hasonló nyilvános vizsgálatokon senkit sem mondanak ki bűnösnek vagy ártatlannak, de következtetéseket vagy ajánlásokat tesznek közzé a történekkel kapcsolatban.

Kiemelt kép:Boris Johnson volt brit miniszterelnök a koronavírus-járvány kezelését vizsgáló bizottság meghallgatását követően távozik a londoni Dorland House kormányzati hivatalból 2025. október 21-én. MTI/EPA/Andy Rain.