A budapesti békecsúcs miatt elhalasztja az amerikai szenátus az Oroszország elleni újabb szankciók vitáját

Az amerikai szenátus Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök tervezett találkozójáig elhalasztja az Oroszországra vonatkozó új szankciókról szóló törvényjavaslat megvitatását – jelentette be a szenátus republikánus többségének vezetője, John Thune.

„Most nagyjából rányomtunk a szünet gombra” – mondta John Thune a döntés ismertetve hétfőn újságíróknak.

A Szenátus előtt lévő törvényjavaslat felhatalmazná Trumpot, hogy akár 500 százalékos vámokat vessen ki azokra az országokra, amelyek orosz energiaipari termékeket vásárolnak, és nem támogatják aktívan Ukrajnát.

A javaslat az orosz energiaipari termékek fő fogyasztóit, például Kínát és Indiát célozná meg.

A törvényjavaslat hónapok óta a Szenátus előtt van, de nem szavaztak róla, noha legalább 85 szenátor támogatná az elfogadását. A múlt héten John Thune még azt ígérte, hogy a szenátus körülbelül 30 napon belül szavazni fog róla – írta a Bloomberg.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev.