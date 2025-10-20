Műsorújság
Szijjártó Péter Zelenszkijnek üzent: máris látszik, hogy sokan sok mindent el fognak követni a békecsúcs meghiúsítása érdekében

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.20. 20:17

| Szerző: hirado.hu
Máris jól látszik, hogy sokan sok mindent, sőt szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke – írta az ukrán elnök nyilatkozatára reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn az X-en.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető friss bejegyzésében arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij hétfőn megerősítette: kész elmenni a tervezett amerikai-orosz csúcstalálkozóra, ha meghívják, ugyanakkor hozzátette, hogy nem Budapestet tartja erre a legmegfelelőbb helyszínnek.

„Megmondtuk: sokan sok mindent, sőt, szinte mindent el fognak követni annak érdekében, hogy ne legyen Békecsúcs, és ezáltal ne legyen béke”  – írta Szijjártó Péter az ukrán elnök mondataira reagálva az X-en.

A budapesti békecsúcsról hétfőn Kaja Kallas, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főtisztviselője, valamint Sebastian Kurz korábbi osztrák kancellár is kifejtette véleményét.

Kiemelt kép: A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Oroszországi Energiahét címû rendezvényen Moszkvában 2025. október 15-én. MTI/KKM.

