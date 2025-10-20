Sebastian Kurz a budapesti békecsúcsról: Több mint három és fél év háború után ez egy történelmi pillanat

„Budapest lehetőséget kínál egy békés rendezésre, amely mindkét fél számára lehetővé teszi a patthelyzet feloldását” – többek közt ezt írta Sebastian Kurz volt osztrák kancellár az Euronews-on publikált véleménycikkében a budapesti békecsúcsról.

„Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Budapesten találkozik, hogy tárgyaljanak az Oroszország által Ukrajna ellen folytatott agresszív háború befejezéséről.

Több mint három és fél év háború után ez egy történelmi pillanat. Végre ismét megnyílik a komoly diplomácia lehetősége”

– fogalmazott cikkében a korábbi osztrák kancellár.

Szakértő: A békecsúcs nem csupán egy fontos diplomáciai találkozó, hanem világtörténelmi esemény

Hozzátette: „Ez a lehetőség nem véletlenül adódik. Ez annak a globális békefolyamatnak az eredménye, amelyet Trump figyelemre méltó energiával hajt előre. Budapestet szándékosan választották. Az orosz agressziós háború Európában zajlik, és hatása közvetlenül érinti kontinensünket. Ezért a békés megoldást is itt kell kidolgozni.”

„Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya joggal lehet büszke arra, hogy a tárgyalások Magyarországon zajlanak. Magyarország megteremti a gyakorlati feltételeket ahhoz, hogy minden fél leüljön a tárgyalóasztalhoz. Ez pragmatikus diplomácia”

– fogalmazott Sebastian Kurz.

A volt kancellár szerint az, „amit jelenleg tapasztalunk, messze túlmutat Európán. Trump az elmúlt hetekben hihetetlen energiával dolgozott a világbékéért. A Sarm-es-Sejk-i csúcstalálkozó volt a fordulópont. Ott írták alá a Gázai övezetre vonatkozó békeszerződést Egyiptommal, Katarral, Törökországgal és az arab országokkal együtt.”

„Trump nem csak beszél, hanem cselekszik és eredményeket ér el. A túszok szabadon bocsátása, a fegyverszünet és az újjáépítés megkezdése. Mindez néhány héttel ezelőtt még elképzelhetetlen volt. Ennek eredményeként a geopolitikai helyzet alapvetően megváltozott. Oroszország és Irán, a két vezető szereplő, amely számos regionális konfliktus mögött áll, a közel-keleti béke következtében meggyengült, és lelepleződtek bajkeverőként”

– fogalmazott.

Sebastian Kurz az írása végén kitért arra: „Trump most következetesen kihasználja ezt a megváltozott helyzetet Európa számára. Még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is a világbékéért folyó erőteljes lendületről beszél. A tárgyalások alternatívája nem a győzelem, hanem egy olyan háború folytatása, amely már több százezer ember életét követelte. A szankciók és az elszigetelés nem kényszerítették térdre Oroszországot, de az ország gazdasági helyzete korántsem pozitív.”

„Ebben a háborúban nincsenek győztesek, csak vesztesek mindkét oldalon. Budapest lehetőséget kínál egy békés rendezésre, amely mindkét fél számára lehetővé teszi a patthelyzet feloldását”

– összegezte véleményét, hozzátéve: olyan kompromisszumokra lesz szükség, amelyek nem mindenkinek fognak tetszeni, de a politika feladata az, hogy megoldásokat találjon ebben a helyzetben. „A történelem fogja megítélni, hogy volt-e bátorságunk békét teremteni, amikor erre lehetőség nyílt” – írta végül.

Kiemelt kép: Sebastian Kurz volt osztrák kancellár sajtótájékoztatót tart Bécsben 2021. december 2-án, amelyen bejelentette, hogy minden politikai megbízatásáról lemond, és teljesen kivonul a politikai életből. Fotó: MTI/EPA/Christian Bruna.