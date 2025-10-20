Orbán Viktor a Karmelitában tárgyalt Alice Weidellel és Alekszandar Vucsiccsal

Orbán Viktor miniszterelnök a hivatalában fogadta Alice Weidelt, a német AfD pártelnökét, valamint Alekszandar Vucsics szerb elnököt – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

Az Alice Weidellel tartott találkozóról a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály nem árult el további részleteket, leszámítva azt, hogy a találkozót követően a XXI. Század Intézet rendezvényén tart előadást a német politikus.

Az Alekszandar Vucsiccsal tartott találkozóról – amelyre egy múlt heti, a budapesti békecsúccsal összefüggő telefonhívás után került sor – pedig azt írták: a tárgyaláson a magyar-szerb gazdasági kapcsolatokról és a két ország energetikai és ellátásbiztonsági kérdéseiről egyeztettek.

Alice Weidel: a nemzet a 21. században is alapja az állampolitikának, és feltétele a demokráciának

A német politikus hétfőn, a Várkert Bazárban Németország és Európa címmel tartott előadásában úgy fogalmazott, az AfD víziójának kiindulása, alapvetése a nemzet. „A szuverén nemzetállam az alapja a demokráciának, szabadságnak és önrendelkezésnek” – hangsúlyozta, hozzátéve: a felelősségteljes politikusok szolgálják a polgárokat, nem pedig uralkodnak felettük.

Alice Weidel szavai szerint a mai Németországban nem működik normálisan a demokrácia, a baloldal hozzáláncolja magát a hatalomhoz, a polgárok akarata pedig veszélyben van. A kontrollálatlan, tömeges illegális migráció antiszemitizmust és bűnözést okoz, a német kormány óriási hiteleket vett fel, a német ipar pedig haldoklik, minden hónapban tízezer ipari munkahely vész el – sorolta a problémákat. Hozzátette: annyira rossz a helyzet, hogy 2025-ben 22 ezer csőddel számolnak a német vállalatok körében, ami naponta hatvan céget jelent.

A politikus azt mondta, az emberek elszegényednek, és a saját bőrükön érzik a gazdasági romlást. A reményt az AfD jelenti számukra – jelentette ki, hozzátéve: az elmúlt hetek felmérései szerint az AfD lett a legerősebb politikai erő Németországban.

„Mi készen állunk, hogy átvegyük a kormányzási felelősséget”

– szögezte le.

Alice Weidel közölte, ha meg tudnák valósítani pártjuk elképzeléseit, akkor biztos határvédelemmel akadályoznák meg az illegális migrációt és a bűnözést. Modernizálni kell a menedékjogot, és a legális migrációra kell koncentrálni – fűzte hozzá. „Annyi embert fogadnánk be, amennyit el tud viselni az ország” – magyarázta, kiemelve: az egyenlőséget helyeznék a középpontba, az etnokulturális alapú privilégiumok pedig megszűnnének.

A politikus azt mondta: vissza kell rántani Európát a baloldali erők karmából. „Európa nem Brüsszel, Európa szíve az európai fővárosokban dobog”, az Európai Unió reformjától szabadságot, jólétet és békét várnak – mondta, hozzátéve:

Köszönetet mondott Orbán Viktornak, amiért a békéért dolgozik. Nincs jobb hely a világon, mint Budapest – hangsúlyozta.

Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója köszöntőjében azt hangsúlyozta: Magyarország a szabadság hazája, a magyar emberek többsége kíváncsi és nyitott. „Mi magyarok nem tudunk szabadság nélkül élni, ezt bizonyítja 1956 is” – jegyezte meg. Szavai szerint a magyarok évezredes túlélésének záloga „nem csak az volt, hogy kitartottunk a saját értékrendünk mellett, hanem az is, hogy meg akartuk érteni a körülöttünk lévő világot”.

Kavecsánszki Ádám, a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója azt mondta: az európai elit számára a demokrácia nem érték, hanem eszköz. Addig jó, és addig érvényes, amíg csak ők győzhetnek – fűzte hozzá. Szavai szerint a nyugati elit a demokrácia jelszava mögé bújva szisztematikus hadjáratot folytat az AfD ellen. Kiemelte: Alice Weidel a német életforma fennmaradásának szabadságharcosa.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Alice Weidelt, az Alternatíva Németországért (AfD) párt társelnökét a Parlamentben 2025. október 20-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos.