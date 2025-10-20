Emmanuel Macron a hivatalában fogadta Nicolas Sarkozyt, mielőtt bebörtönöznék a volt elnököt

Emmanuel Macron hétfőn „emberileg természetesnek” nevezte azt, hogy fogadta hivatalában egyik elődjét, Nicolas Sarkozyt, aki másnap kezdi meg börtönbüntetése letöltését.

„Mindig nagyon egyértelmű nyilvános kijelentéseket tettem az igazságszolgáltatás függetlenségében a saját szerepemet illetően. De természetes volt, hogy emberi szempontból egyik elődömet fogadjam ebben a kontextusban” – fogalmazott az elnök egy sajtótájékoztatón Szlovéniában, nem sokkal azután, hogy a Le Figaro című francia napilap közzétette, hogy

Emmanuel Macron még pénteken az Elysée-palotában fogadta az öt év szabadságvesztésre ítélt Nicolas Sarkozyt.

A volt államfőt (2007-2012) szeptember 25-én ítélte öt év börtönbüntetésre a párizsi büntetőbíróság bűnszövetségben való részvételért a 2007-es győztes elnökválasztási kampánya törvénytelen líbiai finanszírozásának gyanúja miatt indított perben.

Bár az ítélet elsőfokú, a bíróság – olyan „kivételesen súlyos tényekre” hivatkozva, amelyek „megingathatják az állampolgárok bizalmát a képviselőikben” – úgynevezett halasztott letartóztatási parancsot adott ki az exelnök ellen. A büntetés ideiglenes végrehajtást von maga után, ami azt jelenti, hogy bár Sarkozy fellebbezett az ítélet ellen, az nem bír halasztó jelleggel.

Nicolas Sarkozynek kedden kell megkezdenie a büntetése letöltését a párizsi Santé börtönben, ahol várhatóan egyedül helyezik el egy kilenc négyzetméteres magánzárkában. Ez az egyetlen módja annak, hogy elkerüljék a többi fogvatartottal való interakciót, és garantálják a biztonságát.

Amint megkezdte a büntetése letöltését, korára való tekintettel Sarkozy azonnal kérvényezheti a fellebbviteli bíróságtól a szabadlábra helyezését. A kérelem elbírálására legfeljebb két hónap áll a bíróság rendelkezésére, kedvező döntés esetén Sarkozy a karácsonyi ünnep előtt szabadulhat. Elutasítás esetén a 70 éves exelnök újabb kérelmet nyújthat be.

Gérald Darmanin igazságügyi miniszter, a volt államfő közeli politikustársa hétfőn bejelentette, hogy elmegy majd „meglátogatni őt a börtönben”. „Az igazsági ügyminiszter bármelyik börtönbe és bármelyik fogvatartotthoz elmehet, amikor csak akar” – mondta a tárcavezető, emlékeztetve arra, hogy Nicolas Sarkozy, miután fellebbezett a líbiai ügyben kapott ötéves börtönbüntetése ellen, „ártatlannak tekintendő”.

A miniszter hangsúlyozta annak fontosságát, hogy „figyelni kell egy volt elnök biztonságára a párizsi Santé börtönben”, amely a francia főváros déli részén található. „Nagyon sajnálom Sarkozy elnököt”, „a munkatársa voltam, s nem tudok érzéketlen lenni egy ember szerencsétlensége iránt” – mondta Darmanin.

A szándék is elég volt, hogy elítéljék

A korábbi elnököt azzal vádolták, hogy megállapodott Moamer el-Kadhafi néhai líbiai vezetővel arról, hogy utóbbi az elnökválasztási kampányához törvénytelen módon pénzügyi támogatást ad. A bíróság kimondta, hogy az exelnök bűnszövetségben való részvétel miatt vétkes, mert „hagyta, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők pénzügyi támogatást szerezzenek a líbiai rezsimtől”, elvileg a 2007-es győztes elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió euró összegben. A bíróság ugyanakkor nem találta bűnösnek a volt elnököt a közpénzzel való visszaélés, a passzív korrupció és a törvénytelen kampányfinanszírozás vádpontjaiban. A nyomozás ugyanis azt nem tudta bebizonyítani, hogy „a Líbiából érkezett pénzt” ténylegesen Nicolas Sarkozy elnökválasztási kampányára fordították – hangsúlyozta a bíróság.

A francia jogban azonban a szándék és az előkészület is elegendő a bűnszövetség bűncselekményének minősítéséhez, még akkor is, ha a kitűzött cél nem valósult meg.

A jobboldal részéről az ideiglenes végrehajtás heves közéleti vitát váltott ki, azaz az, hogy a volt államfőnek a fellebbezés ellenére börtönbe kell vonulnia. Nicolas Sarkozy az első exelnök, akivel ez megtörténik. A francia sajtóban megkérdezett igazságügyi szakértők ugyanakkor arra emlékeztettek, hogy az ideiglenes végrehajtást az ítéletek 86 százalékában elrendeli az elsőfokú bíróság, ha a büntetési tétel legalább öt év szabadságvesztés, egyébként pedig az ítéletek csaknem hatvan százalékában. A felmérések szerint a franciák 61 százaléka igazságosnak tartja azt, hogy az ideiglenes végrehajtást Sarkozy esetében is elrendelte a bíróság.

Kiemelt kép: Nicolas Sarkozy korábbi francia elnök a náci megszállással szembeni francia ellenállás évfordulójáról tartott megemlékezésen a Párizs közeli Suresnes-ben lévõ Valerien-hegyen 2024. június 18-án. 84 évvel ezelõtt ezen a napon Charles de Gaulle francia tábornok felhívást intézett honfitársaihoz a BBC brit közszolgálati rádióban, hogy vegyék fel a harcot a megszállókkal és a nácikkal tûzszünetet kötõ Vichy-kormánnyal szemben. De Gaulle hamarosan megkezdte a katonai ellenállás megszervezését, a Szabad Francia Erõk felállítását. MTI/EPA/AFP pool/Ludovic Marin.