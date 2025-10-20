Budapesti békecsúcs: Bulgária engedélyezné az orosz elnök gépének, hogy átrepüljön légterén

Bulgária hétfőn jelezte: kérésre engedélyezné Vlagyimir Putyin orosz elnök repülőgépének, hogy átrepüljön légterén a tervezett budapesti csúcstalálkozóra.

„Ha a béke érdekében van hajlandóság erőfeszítésre, és ennek feltétele egy találkozó, akkor a legészszerűbb, ha ennek a találkozónak a megrendezését minden lehetséges eszközzel támogatják” – jelentette ki Georg Georgiev bolgár külügyminiszter, akit a BNR bolgár közrádió idézett az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának luxemburgi ülésének szünetében.

Kérdésre válaszolva, hogy ez egy légi folyosó biztosítását jelenti-e, a bolgár diplomácia vezetője a Fakti című helyi hírportál beszámolója szerint így válaszolt: „Mégis mi módon tarthatnák meg a találkozót, ha az egyik résztvevő nem tud eljutni oda?”.

„Nagyon reméljük, hogy közelebb kerültünk a tartós ukrajnai békéhez, bár az orosz fél egyértelműen nem ilyen irányú erőfeszítéseket tett a közelmúltban, amikor még intenzívebbé tette drón- és rakétatámadásait, és ezzel tovább erősödött az ellenséges hangulat”

– tette hozzá.

Georgiev beszélt arról is, hogy Bulgária támogatja az újabb szankciókat Oroszországgal szemben, valamint Ukrajna szuverenitását és területi épségét.

Hogyan érkezik Putyin Budapestre?

Azzal, hogy miért lehet nehéz eljutnia az orosz elnöknek a magyar fővárosba, ebben a cikkben foglalkoztunk korábban.

Az egyik lehetséges légi útvonal Moszkvából Budapestre a Fekete-tengeren át vezet Bulgária és Szerbia érintésével (bár Bulgáriát szükség esetén meg is kerülhetik délnyugati irányból, csak akkor jóval hosszabb a tengeren, Montenegrón és Szerbián átvezető útvonal). Az ukrajnai háború kitörését követően azonban a bolgár légteret lezárták az orosz repülőgépek előtt. Más lehetséges útvonalak északabbra vannak Fehéroroszország és Lengyelország, illetve a Balti-tengeren keresztül Németország és Csehország érintésével.

Vlagyimir Putyin és Donald Trump csütörtökön beszélt telefonon egymással. A felek egyebek között az ukrajnai háború ügyében folytattak eszmecserét. A beszélgetést követően az amerikai elnök bejelentette, hogy találkozni akar orosz hivatali partnerével Budapesten. Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója közölte, hogy a magyar fővárost Trump javasolta, Putyin pedig támogatta az ötletet.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozó helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én. MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov.