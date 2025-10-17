Volodimir Zelenszkij állítólag Budapesten is kész lenne találkozni Vlagyimir Putyinnal

Volodimir Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak az Egyesült Államokban közölte: az ukrán elnök bárhol kész találkozni Vlagyimir Putyinnal, leszámítva Oroszországot és az oroszok közeli szövetségesének számító Belaruszt. Hogy ez valóban így van-e, az akkor derülhet ki, ha az ukrán elnököt is meghívják a budapesti békecsúcsra.

Mint korábban írtuk, a Newsweek amerikai magazin már felvetette, hogy a budapesti békecsúcs híre „új kérdéseket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy Zelenszkij is részt vesz-e a budapesti tárgyalásokon, miután kihagyták az alaszkai csúcstalálkozóról”.

Ebből a szempontból lehetnek érdekesek Andrij Jermaknak, az ukrán elnöki hivatal vezetőjének friss mondatai. Jermak ugyanis az Axios amerikai híroldalnak azt mondta:

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trumppal telefonon közölte: továbbra is hajlandó találkozni Vlagyimir Putyinnal bárhol, két helyszínt – Oroszországot és Belaruszt leszámítva.

Az amerikai és az ukrán elnök magyar idő szerint péntek este személyesen találkoznak Washingtonban. Jermak azt mondta, hogy Zelenszkij és Trump két, a múlt héten történt telefonhíváson állapodtak meg a találkozóról.

Elmondása szerint mindkét hívás biztonságos kommunikációs csatornán keresztül történt, de a két vezető olyan érzékeny kérdéseket akart megbeszélni, amelyeket csak személyesen lehet megfelelően megtárgyalni. „Sok olyan kérdés van, amelyről telefonon nem lehet beszélni. Például a frontvonalak helyzetéről. Például a katonai terveinkről és arról, hogy mi és az amerikai fél hogyan látjuk a békefolyamat következő lépéseit” – mondta.

Zelenszkij jobbkeze szerint az ukrán elnök ezen a híváson jelezte azt is, hogy kész egy háromoldalú találkozóra az orosz elnökkel és amerikai elnökkel bárhol, Oroszországot és Belaruszt leszámítva – ha ez valóban így van, akkor Budapest most logikus helyszínként adódik ehhez a találkozóhoz. Ugyanakkor az ukrán elnök Jermak szerint hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem fogja elfogadni a Kreml békefeltételeit.

Készülnek a budapesti találkozóra

Mint írtuk, Donald Trump csütörtök este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és azt is közölte, hogy hamarosan – még pénteken – Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról (ez meg is történt délelőtt).

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. MTI/EPA/Will Oliver.