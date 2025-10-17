„Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk” – Szijjártó Péter újabb részleteket árult el a budapesti békecsúcsról

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert péntek délelőtti sajtótájékoztatóján kérdezték újságírók a budapesti békecsúcsról.

Mint írtuk, Donald Trump csütörtök este jelentette be, hogy két héten belül Budapesten találkoznak Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó szervezése azóta már meg is kezdődött, Orbán Viktor miniszterelnök pedig azt is elmondta, hogy mi lesz a várható menetrend a következő napokban. A kormányfő még tegnap beszélt telefonon Trumppal, és azt is közölte, hogy hamarosan – még pénteken – Putyinnal fog egyeztetni a találkozóról (ez meg is történt délelőtt).

Szijjártó Péternek egy pénteki délelőtti sajtótájékoztatón tettek fel kérdéseket hazai és külföldi lapok újságírói a csúcstalálkozóval kapcsolatban. A külgazdasági és külügyminiszter egyrészt elmondta, hogy információi szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pénteken telefonon tárgyal Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Közlése szerint erről a megbeszélésről Lavrov tájékoztatta, amikor csütörtökön beszéltek egymással.

Magyarország felkészül biztonsági szempontból

Emellett azt is elmondta, hogy Budapest kész biztosítani a feltételeket az egyeztetés sikeréhez. „Mi itt Magyarországon, Budapesten készen állunk arra, hogy alkalmas feltételeket biztosítsunk ahhoz, hogy itt biztonságos és nyugodt körülmények között tudjon tárgyalni egymással az amerikai és az orosz elnök” – fogalmazott, hozzátéve:

„Magyarország Európa legbiztonságosabb országa és a világ egyik legbiztonságosabb országa.”

Szijjártó Péter azt is elmondta, hogy az amerikai–orosz csúcstalálkozó időpontját és konkrét részleteit a két ország külügyminisztereinek előkészítő találkozója után fogják meghatározni. Mint emlékeztetett, a jövő héten kerül sor az előkészítő találkozóra az orosz külügyminiszter és az amerikai külügyminiszter közt, azután derülhet ki a dátum és Trump–Putyin találkozó előkészítésének további ütemterve.

Tisztelettel várjuk Putyint

Emellett a külügyminiszter – arra a felvetésre reagálva, hogy Vlagyimir Putyin ellen az Európai Unió szankciókat vezetett be, és ennek fényében kérdéses lehet a beutazása is – közölte:

„Vlagyimir Putyin elnököt is tisztelettel várjuk.”

Mint mondta, a kormány garantálni fogja az orosz elnök akadálytalan be- és kilépését Magyarországról, és azt, hogy sikeresen lefolytathassa a tárgyalásait. Ezzel kapcsolatban nincs szükség semmilyen egyeztetésre senkivel, szuverén ország vagyunk, és tisztelettel fogjuk fogadni Putyin elnököt – mondta a sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy noha mindenkiben komoly bizakodás volt akkor, az előző amerikai-orosz csúcstalálkozó mégsem hozott kézzelfogható eredményeket, inkább az eszkaláció irányába mutatnak a folyamatok azóta. Emiatt is „fantasztikus hír” Donald Trump és Vlagyimir Putyin kapcsolatfelvétele és jövőbeli személyes találkozója – tette hozzá.

„Csak így lehet elejét venni a további eszkalációnak, csak így lehet elejét venni annak, hogy a biztonsági helyzet itt tovább romoljon, és a háború továbbterjedjen. […]. Azt szeretnénk, ha minél előbb létrejöhetne a megállapodás, amely békét teremt, és megakadályozza, hogy újabb százezrek haljanak meg, amely megakadályozza, hogy újabb millióknak kelljen elhagyniuk az otthonukat, amely megakadályozza, hogy ez a háború eszkalálódhasson. Ehhez mi minden feltételt biztosítunk. Amit kérnek tőlünk, meg fogjuk tenni, amiben segíteni tudunk, segíteni fogunk” – mondta.

Kiemelte azt is, hogy Orbán Viktor és Donald Trump kétoldalú washingtoni találkozója független ettől, annak előkészítése, az ott aláírandó megállapodás részleteinek kidolgozása is zajlik.

